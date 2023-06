W Zamku Czocha na Dolnym Śląsku odbył się Festiwal Kuchni Historycznej i Filmowej. Można było na nim spróbować m.in. słodkości Harry'ego Pottera i napić się kremowego piwa z książek o tym młodym czarodzieju. Wbrew nazwie... to napój głównie dla dzieci.

Za sprawą Festiwalu Kuchni Historycznej i Filmowej Zamek Czocha na Dolnym Śląsku stał się "Twierdzą Smaków". Ci, którzy go odwiedzą mogą skosztować znakomitych pieczonych mięs i ryb, nietypowych pierogów, kawy i słodkości z Bliskiego Wschodu oraz ciast rodem z Hogwartu, które mógł jeść najsłynniejszy literacki czarodziej Harry Potter. Jest też piwo, które mógł pić.

Jest ono bardzo smaczne. Jego główny składnik to kawa zbożowa. Do tego dodajemy lody, kostki lodu, mleko, cukier. Wychodzi z tego pyszny, słodki napój z polewą. Na górze jest pianka z bitej śmietany. Do tego idą boróweczki, truskaweczki, malineczki - o recepturze kremowego piwa opowiadała naszemu reporterowi Pawłowi Pyclikowi Iwona Karaczun z Kawiarni Myśliwskiej w dolnośląskim Zamku Czocha.

Nieco starsi mogą skosztować na festiwalu czarnej kawy parzonej w nietypowy sposób, bo w gorącym piasku. Pochodzi z gorących krajów, gdzie piasku jest dużo, więc łatwo jest nim obsypać tygielek. Ta kawa gotuje się bardzo długo i dzięki temu uwydatnia się jej największy aromat. Ale w tej kawie najważniejsze są zioła: kardamon, imbir i cynamon - opowiada Joanna Lamparska, współorganizatorka Festiwalu "Twierdza Smaków". Bardzo dobra. Ma inny aromat. Taka jest wyraźniejsza - mówiła jedna z pań, która degustowała kawę parzoną w piasku.

W tym roku organizatorzy zapraszają szczególnie rodziny z dziećmi, dla których przygotowali mnóstwo smacznych atrakcji. Wydarzenie potrwa jeszcze do g. 18.00.

