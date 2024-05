Na tegorocznym Copernicus Festival, który odbędzie się w Krakowie, znawcy z różnych dziedzin nauki zgłębią tajemnice komunikacji między mózgiem a maszynami. Od interfejsów mózg-komputer po wpływ technologii na psychikę - sprawdzimy, jak blisko jesteśmy ery cyfrowej telepatii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W świecie, w którym granice między człowiekiem a maszyną stają się coraz bardziej płynne, temat komunikacji mózgu z komputerem budzi równie dużo fascynacji, co obaw. Tegoroczny Copernicus Festival, odbywający się w dniach 21-26 maja w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, rzuca światło na te kwestie, zapraszając do dyskusji ekspertów z różnych dziedzin nauki.

Czytanie w myślach czy odgadywanie intencji?

Interfejsy mózg-komputer (BCI), choć znane od lat, znów stały się przedmiotem zainteresowania publicznego, głównie za sprawą projektów takich jak Neuralink Elona Muska. Technologia ta umożliwia bezpośrednią komunikację między ludzkim mózgiem a urządzeniami elektronicznymi, przetwarzając sygnały elektryczne wytwarzane przez mózg. To otwiera drzwi do nowych metod komunikacji dla osób żyjących dotąd w izolacji, ale również rodzi pytania o granice naszej prywatności i kontrolę nad własnymi myślami.

Prof. Piotr Durka z Uniwersytetu Warszawskiego, będący jednym z głównych prelegentów festiwalu, podkreśla, że mimo oszałamiającego postępu, technologia ta nie jest równoznaczna z czytaniem w myślach. Mówi raczej o "odgadywaniu intencji", co jednak nie umniejsza jej potencjału w zmianie życia osób z niepełnosprawnościami.

Co w programie festwialu?

Copernicus Festival 2024 pod hasłem "Maszyna" stawia pytania o naturę człowieka i maszyny, ich wzajemne relacje oraz przyszłość, w której technologia może zacierać granice między nimi. W programie znajdą się wykłady, dyskusje, warsztaty oraz inne wydarzenia, które przybliżą uczestnikom najnowsze odkrycia i teorie związane z rozwojem technologii, jej wpływem na nasze zdrowie psychiczne, a także z pojęciem inteligencji w świecie przyrody i techniki.

Festiwal będzie także okazją do zastanowienia się nad metaforycznym znaczeniem "maszyny" w naszym życiu. Czy nasze ciała i umysły można uznać za biologiczne maszyny? Jak algorytmy kształtują nasze decyzje i postrzeganie świata? Te i inne pytania zostaną podjęte przez renomowanych mówców, wśród których znajdą się Lars Chittka, Thomas Plummer, Dominika Dudek czy Krzysztof Pyrć.

Copernicus Festival, organizowany przez Fundację Centrum Kopernika, Uniwersytet Jagielloński oraz Fundację Tygodnika Powszechnego, jest próbą refleksji nad rolą nauki i filozofii w kulturze. Przez połączenie różnorodnych perspektyw - od literatury po sztukę, festiwal dąży do stworzenia przestrzeni dialogu między nauką a szeroko pojętą kulturą. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, co czyni go doskonałą okazją do zgłębienia tajników współczesnej nauki dla każdego zainteresowanego.