Wrocławski Sąd Apelacyjny wydał prawomocne wyroki w sprawie zabójstwa małżeństwa w Kudowie-Zdroju (woj. dolnośląskie). Julianna S., oskarżona o zabójstwo własnej matki, została skazana na dożywocie. Karolina Z., która przyznała się do zastrzelenia ojca Julianny, usłyszała wyrok 11 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Z kolei Dariusz Z., który dostarczył kobietom broń, otrzymał karę 13 lat i 6 miesięcy więzienia.

Julianna S. została skazana na dożywocie za zabójstwo matki / PAP/Krzysztof Ćwik / PAP/EPA

Zdarzenie miało miejsce 13 stycznia 2022 roku. Wtedy Julianna S. dwukrotnie strzeliła do swojej matki z pistoletu maszynowego Skorpion, wyposażonego w tłumik. W domu, w którym doszło do tragedii, obecna była również jej koleżanka Karolina Z.

Śledztwo ujawniło, że to Dariusz Z. dostarczył kobietom broń i wprowadził je w tajniki jej obsługi. Karolina Z. wykorzystała tę samą broń, by zabić ojca Julianny S., oddając dwa śmiertelne strzały.

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w sierpniu 2024 roku w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, gdzie Julianna S. została skazana na dożywocie, Karolina Z. na 12 lat więzienia, a Dariusz Z. na 15 lat pozbawienia wolności.

Apelacja wniesiona do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu nie przyniosła znaczących zmian w wymiarze kary dla oskarżonych. Sąd podtrzymał wyrok dożywocia do Julianny S., natomiast obniżył karę dla Karoliny Z. i Dariusza Z.