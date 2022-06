Oferta targów jest adresowana przede wszystkim do uchodźców z Ukrainy. Dla obcokrajowców będzie to szansa na odnalezienie stabilności i niezależności finansowej. Przewidywana liczba uczestników to około 500 cudzoziemców.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Celem tego wydarzenia jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla cudzoziemców i uchodźców z Ukrainy poszukujących pracy we Wrocławiu oraz lokalnych pracodawców, którzy borykają się z niedoborem pracowników. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość: Zapoznania się ze specyfiką zatrudnienia w Polsce

Poznania pracodawców z różnych branż, którzy są otwarci na zatrudnienie migrantów

Sprawdzenia swojego CV i szans podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Udziału w ciekawych szkoleniach związanych z zatrudnieniem i rozwojem osobistym i w konkursach z nagrodami Program wydarzenia: 10:00 - Oficjalne otwarcie targów pracy dla migrantów

11:00 - Początek cyklu szkoleniowego

13:30 - Losowanie nagród

19:00 - Zamknięcie targów pracy dla migrantów Harmonogram szkoleń 11:00-12:30 - Szkolenie "Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby na pewno dostać pracę"

13:00-14:30 - Szkolenie "Samoanaliza. Jak zidentyfikować swoje mocne strony i kompetencje, które pomogą Ci konkurować z innymi kandydatami"

15:00-16:30 - Szkolenie "Zarządzanie finansami: zalecenia dotyczące planowania własnego budżetu i oszczędności"

