Dobre przedszkole powinno zapewniać nie tylko bezpieczeństwo i komfort, ale także stymulować rozwój dziecka w najważniejszych obszarach – emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i językowym. We Wrocławiu rośnie zainteresowanie prywatnymi przedszkolami, które oferują znacznie więcej niż standardową opiekę. Jedną z sieci, która wyróżnia się jakością i podejściem edukacyjnym, jest KIDS&Co. Dlaczego warto przyjrzeć się bliżej akurat tej ofercie?

/ materiały prasowe /

Opieka i edukacja na najwyższym poziomie - współpraca ze specjalistami i uczelniami

Placówki KIDS&Co. współpracują ze specjalistami z zakresu psychologii dziecięcej, dietetykami i uniwersytetami - w codziennej edukacji przedszkolaków wykorzystywane są elementy nowoczesnej pedagogiki opartej na wiedzy i doświadczeniu autorytetów. Dzięki temu maluchy mają najlepsze wsparcie w rozwoju intelektualnym. Pedagodzy pracują z dziećmi, posługując się metodą "Skutecznego zdziwienia", opracowaną na Uniwersytecie Łódzkim. Wyzwala ona w dzieciach radość z nauki - czytanie czy pisanie kojarzy się im z zabawą. Entuzjazm poznawczy sprawia, że same chcą poznawać litery i odkrywać świat.

Zajęcia są prowadzone na podstawie aktualnej wiedzy o rozwoju dziecka - tak, by nie tylko uczyć, ale przede wszystkim rozwijać naturalną ciekawość, kreatywność i zdolność logicznego myślenia. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie, a działania edukacyjne dostosowywane do tempa jego rozwoju.

Nauczanie dwujęzyczne - duża zaleta prywatnych przedszkoli KIDS&Co. we Wrocławiu

Jednym z wyróżników żłobków KIDS&Co. jest codzienna obecność nauczyciela anglojęzycznego w każdej grupie. Dzięki temu dzieci mają stały kontakt z językiem angielskim i uczą się go w sposób naturalny - przez naśladowanie. Metoda immersji językowej polega na tym, że język angielski jest obecny w codziennych, zwyczajnych sytuacjach - podczas zabawy, posiłków czy wyjścia na spacer.

Takie podejście sprawia, że dzieci szybko zaczynają rozumieć i reagować na komunikaty w języku obcym. Po kilku dniach w przedszkolu potrafią rozpoznać podstawowe słowa, a z czasem komunikują się swobodnie, co daje im solidne podstawy do dalszej nauki. W podstawówce mogą rozpocząć naukę kolejnego języka, ponieważ po angielsku mówią już biegle.



Wsparcie w rozwoju emocjonalnym i społecznych - kluczowe kompetencje przyszłości

We współczesnym świecie kompetencje społeczne i emocjonalne są równie ważne jak wiedza. W KIDS&Co. dzieci uczą się nie tylko rozpoznawać i nazywać emocje, ale także je wyrażać i regulować. Wspierają je w tym wykwalifikowani nauczyciele, którzy na co dzień budują z dziećmi bliskie relacje oparte na zaufaniu i empatii. W bezpiecznej, przyjaznej atmosferze przedszkolaki uczą się współpracy, rozwiązywania konfliktów, komunikacji i budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami. To kompetencje, które będą nieocenione w dalszym etapie edukacji - w przedszkolu, szkole i w dorosłym życiu.



Szeroka oferta zajęć rozwijających talenty i zainteresowania

Codzienność w żłobku KIDS&Co. jest pełna różnorodnych aktywności - każda z nich dopasowana do wieku i etapu rozwoju podopiecznych. Dzieci biorą udział w zajęciach plastyki wielkoformatowej, robotyki, kodowania, sensoryki czy rytmiki. Organizowane są też spotkania online z dziećmi z innych krajów, co wzmacnia kompetencje międzykulturowe i ciekawość świata.

Różnorodne zajęcia mają na celu nie tylko rozwój poznawczy, ale też emocjonalny i fizyczny - dziecko rozwija zdolności manualne, wyobraźnię, logiczne myślenie i sprawność ruchową. Wiele aktywności pozwala odkrywać talenty i budować pewność siebie u maluchów od najmłodszych lat.



KIDS&Co. we Wrocławiu - idealne miejsce dla Twojego dziecka

Rodzice poszukujący we Wrocławiu przedszkola prywatnego o standardach premium docenią także lokalizacje KIDS&Co. - placówki znajdują się w dogodnych punktach miasta, blisko dużych centrów biznesowych. To m.in. kompleks Cu Office przy ul. Jaworskiej, Sagittarius Business House przy Dworcu Głównym oraz nowoczesna przestrzeń nowoczesnych budynków Przy Fosie.

Bliskość miejsca pracy ułatwia codzienną logistykę i pozwala rodzicom po zakończeniu pracy spędzać więcej czasu z dzieckiem. Sprawdź dokładną lokalizację przedszkoli dwujęzycznych KIDS&Co. we Wrocławiu i zapoznaj się z ofertą, która zapewni Twojemu dziecku najlepszy start w przyszłość.