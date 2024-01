W środę 24 stycznia przed Wrocławskim Parkiem Wodnym stanie mobilny punkt krwiodawstwa. We Wrocławiu brakuje krwi, dlatego Aquapark zaprasza do jej oddania. Przy wejściu głównym stanie mobilny punkt RCKIK, w którym będzie można oddać ten cenny płyn.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We Wrocławiu cały czas brakuje krwi, a krew to życie, której nie można kupić. Wrocławski Park Wodny zaprasza do oddania krwi swoich gości oraz pobliskich mieszkańców. 24.01. w godzinach 11-15 pod wejściem główny będzie stał mobilny punkt krwiodawstwa. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy prezenty niespodzianki. Zapraszamy do oddania krwi, pomagajmy razem - mówi Adrianna Pawlicka rzecznik prasowy Aquaparku.

Mobilny punkt przed Wrocławskim Aquaparkiem będzie stał w środę w godzinach 11:00 - 15:00.

/ Materiały prasowe





Jak przygotować się do oddania krwi?

bądź wyspanym

w ciągu dwóch dni poprzedzającej oddanie krwi wypij około 2 l płynów

zjedz lekkostrawny, białkowo-węglowodanowy posiłek 2 godziny przed oddaniem krwi

unikaj nadmiernego fizycznego wysiłku w dniu oddania

nie pal papierosów bezpośrednio przed oddaniem krwi

minimum 24 h przed oddaniem krwi nie spożywaj alkoholu

nie przychodź do oddania krwi po spożyciu środków zmieniających nastrój

Jeżeli nie czujesz się zdrowym, miałeś w najbliższym czasie kontakt z chorą osobą - zaczekaj! Przyjdź zdrowym!