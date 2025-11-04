Dwa owczarki niemieckie zamknięte w brudnym pomieszczeniu, bez wody i jedzenia, brodzące we własnych odchodach - taki widok zastali wrocławscy policjanci, którzy interweniowali w mieszkaniu 73-latka. Psy zostały natychmiast odebrane właścicielowi, któremu obecnie grozi nawet 5 lat więzienia.

Psy były przetrzymywane bez dostępu do wody i pożywienia, we własnych odchodach

Stan, w jakim znajdowały się zwierzęta, wyczerpywał znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami - mówi podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Psy trzymane były w pomieszczeniu pozbawionym podstawowych warunków bytowych - bez dostępu do wody i pożywienia. Podłoga była zanieczyszczona odchodami, co wskazywało, że zwierzęta nie były regularnie wyprowadzane na zewnątrz.

Zwierzęta zostały odebrane właścicielowi i trafiły pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ul. Ślazowej. 73-letniemu mężczyźnie grożą zarzuty znęcania się nad zwierzętami, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje, by nie pozostawać obojętnym wobec cierpienia zwierząt. Każdy przypadek znęcania się należy zgłaszać. Reagując, możemy uratować ich życie i zdrowie - przypomina podkomisarz Freus.