Rolnicy mają więcej czasu na usunięcie azbestowych pokryć dachowych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że termin wymiany dachów wykonanych z materiałów zawierających azbest został wydłużony do 31 marca 2026 roku. To dobra wiadomość dla właścicieli gospodarstw, którzy nie zdążyli jeszcze przeprowadzić niezbędnych prac.

Azbest to substancja o potwierdzonym działaniu rakotwórczym (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Termin wymiany dachów z azbestu w gospodarstwach rolnych został wydłużony do 31 marca 2026 roku.

Dotychczas usunięto ponad 16 milionów metrów kwadratowych pokryć dachowych zawierających azbest.

Azbest jest substancją rakotwórczą - szczególnie niebezpieczny podczas uszkodzenia lub cięcia.

Decyzja o wydłużeniu terminu została podjęta z myślą o usprawnieniu procesu wymiany dachów i umożliwieniu rolnikom dokończenia rozpoczętych inwestycji. Resort rolnictwa zwraca uwagę na czynniki, które mogą wpływać na tempo prac, takie jak niekorzystne warunki pogodowe czy konieczność rozliczenia wsparcia finansowego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Środki na wymianę dachów pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki temu wsparciu, do tej pory z polskich gospodarstw rolnych usunięto już ponad 16 milionów metrów kwadratowych pokryć dachowych zawierających azbest.

Azbest ma działanie rakotwórcze

Azbest, jak przypomina Główny Inspektorat Sanitarny, to substancja o potwierdzonym działaniu rakotwórczym. Samo posiadanie dachów z azbestu nie jest groźne, ale problem pojawia się podczas uszkodzenia, łamania czy cięcia materiałów - wtedy do powietrza mogą przedostawać się niebezpieczne włókna.

Ich wdychanie prowadzi do poważnych chorób, które często rozwijają się latami. Objawy azbestozy mogą pojawić się nawet po 10-20 latach, a nowotworów wywołanych przez azbest po 40 latach od ekspozycji.

Wyroby azbestowe zostały wycofane z obrotu ze względu na ich szkodliwość dla zdrowia, a całkowite usunięcie azbestu z polskich gospodarstw ma nastąpić do końca 2032 roku.