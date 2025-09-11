Od godz. 22:00 do godz. 6:00 na terenie całego Wrocławia nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Taką decyzję podjęli w czwartek miejscy radni, rozszerzając dotychczasowy zakaz obowiązujący w centrum na wszystkie osiedla.

Wrocław wprowadza nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście / Shutterstock

Dotychczas nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywał na Starym Mieście od 2018 roku, a w ubiegłym roku został rozszerzony na osiem sąsiadujących osiedli. Teraz, decyzją Rady Miejskiej, ograniczenie obejmie cały Wrocław. Za uchwałą głosowało 26 radnych, przeciw było pięciu, a trzech wstrzymało się od głosu.

Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektor departamentu spraw społecznych wrocławskiego ratusza, podkreśliła, że po roku obowiązywania zakazu w centrum miasta liczba policyjnych interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o 7 proc., a interwencji straży miejskiej - o 15 proc.

Wprowadzenie zakazu pozytywnie zaopiniowały 23 rady osiedli, na których terenie znajduje się 60 procent wszystkich punktów sprzedaży alkoholu. Przeciwko było 11 rad osiedli. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że niemal 60 procent mieszkańców popiera nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu.

Uchwała zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.