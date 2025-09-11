Policjanci z Pruszkowa musieli użyć broni podczas zatrzymania w Warszawie trzech sprawców rozboju. Służby informują, że nie ma osób poszkodowanych.

Policjanci użyli broni, żeby zatrzymać sprawców rozboju / Shutterstock

W czwartek około godziny 13.30 na ulicy Konwaliowej w Warszawie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie zatrzymali trzech sprawców rozboju. W trakcie akcji zostali zmuszeni do wykorzystania broni służbowej.

Mundurowi zabezpieczyli samochód, którym próbowali uciec sprawcy. Zatrzymane osoby to Polacy w wieku 21 i 22 lat - informuje policja. Nikomu nic się nie stało - podkreślono w komunikacie.