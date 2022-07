​Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju na Dolnym Śląsku wzbogaciło się o unikatowy eksponat. To pięćset złotych z insurekcji kościuszkowskiej. Wydano je w 1794 roku. To jeden z najrzadszych polskich banknotów, zwany biletem skarbowym.

/ Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju / Facebook

Banknoty, bilety skarbowe czy pieniądze zastępcze, jako że ich nośnikiem jest papier, stanowią niezwykle ważną część zbiorów Muzuem Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Księga inwentarzowa muzealiów numizmatycznych liczy tam obecnie 1322 obiekty. Do zasobów udało się pozyskać niemal kompletną kolekcję banknotów insurekcji kościuszkowskiej z roku 1794.

Do nielicznych braków należały dotychczas dwa banknoty o nominałach 500 zł i 1 zł, stanowiące najrzadsze polskie pieniądze papierowe. Bilet skarbowy 500-złotowy został wyprodukowany w nakładzie jedynie 500 sztuk - do dziś z całego nakładu emisji insurekcji kościuszkowskiej zachowały się pojedyncze sztuki. Jedna właśnie do nas trafiła. Szykujemy się do większej wystawy prezentującej banknoty z insurekcji kościuszkowskiej - mówi Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Wystawa będzie w roku 2024 - dodaje.

/ Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju / Facebook

Pięciusetzłotowy banknot z insurekcji kościuszkowskiej zakupiono za ponad 400 tys. zł. Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów "Rozbudowa zbiorów muzealnych".