Niepokojący stan może być jednak w Brzegu Dolnym. Tam wieczorem należy się spodziewać 950 cm wody.

Priorytety na dziś to przygotowanie przyczółków do postawienia mostu tymczasowego w Głuchołazach, będą to robić saperzy; ewakuacja ludności w miejscowościach Lewin Brzeski, Głębocko, Żelazno; umacnianie wałów, umacnianie terenów. Prawdopodobnie przygotowywać się też będziemy do ewakuacji Domu Pomocy Społecznej w Czarnowąsach - poinformował dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Szef policji poinformował o 10 zatrzymaniach związanych z podejrzeniem szabrownictwa na terenach powodziowych .