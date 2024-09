​Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska podczas sztabu kryzysowego we Wrocławiu przekazała, że największym problemem są obecnie przesiąki z wału na rzece Mała Panew w miejscowości Czarnowąsy. "Jest wysokie ryzyko zalania przepompowni ścieków i domu pomocy" - powiedziała.

Zdjęcie ilustracyjne / Maciej Kulczyński / PAP

W czwartek rano, podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu, prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała, że jeśli chodzi o poziom Odry, to w tej chwili we Wrocławiu brakuje 26 cm, żeby uruchomić kanał Odra-Widawa.

Dodała, że Wody Polskie są w kontakcie z miejskim biurem kryzysowym. Jeśli woda się podniesie, to go uruchomimy - podkreśliła. Wskazała, że przed Wrocławiem pracują dwa poldery.

Zbiornik w Raciborzu pracuje normalnie

Joanna Kopczyńska poinformowała, że największy problem to przesiąki z wału na rzece Mała Panew w miejscowości Czarnowąsy. Mamy tam wysokie ryzyko zalania przepompowni ścieków oraz domu pomocy w Czarnowąsach, w którym przebywają osoby niepełnosprawne, w tym dzieci - przekazała, dodając, że na miejscu są jednostki OSP oraz 130 żołnierzy.

Prezes Wód Polskich wyjaśniła, że jeśli chodzi o zbiornik Mietków, to jest spadek wody na samym zbiorniku, co oznacza, że nie dopływa już do niego nadmiarowa woda. Ponieważ prognozujemy, że ten trend się utrzyma, będziemy starali się obniżać wartość zrzutu - przekazała.

Joanna Kopczyńska zaznaczyła, że zbiornik Racibórz Dolny pracuje normalnie, gromadzi i trzyma wodę i ta woda nie dopłynie do Wrocławia; jego zapełnienie to około 65 proc. Przekazała, że występują drobne zdarzenia, jak uszkodzenia czy przecieki. Wszędzie tam działamy, współpracujemy ze wszystkim służbami - zapewniła.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska (P) podczas posiedzenia ogólnopolskiego sztabu kryzysowego we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Jak wymieniała, w Niechlowie uszczelniane są workami z piasku dwa przepusty wałowe na wale cofkowym, a we wtorek doszło do przerwania wału przy rowie opaskowym 20 metrów od ujścia rowu do rzeki Dąbrocznia. Zaznaczyła, że pracownicy nadzoru wodnego Rawicz przy współpracy z centrum zrządzania kryzysowego i służbami podjęli działania naprawcze.

Kopczyńska poinformowała także, że w lubuskiej miejscowości Stary Żagań we wtorek ok. godz. 16:00 woda wystąpiła z koryta i przelała się do zbiorników kopalnianych. Zbiorniki są obecnie przepełnione i na miejsce udały się służby.