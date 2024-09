04:13

Posprzątajmy to razem. Ekipy RMF FM i RMF Maxx wspólnie pomagają powodzianom. Dostarczamy łopaty i szczoty, bo o tym najczęściej pisaliście w mailach do naszej redakcji. Wczoraj byliśmy na Opolszczyźnie - między innymi w Nysie, a sprzęt trafił do Centrum Rehabilitacji, które ucierpiało podczas powodzi. Dzisiaj ekipa RMF FM i RMF Maxx rusza dalej - na Dolny Śląsk.

04:02

Przez Wrocław przechodzi fala powodziowa. "Mamy dwa przesiąki na wale w Marszowicach. Jeden został już naprawiony, drugi jest naprawiany" - powiedział Tomasz Sikora z urzędu miejskiego Wrocławia. Obok przepływa Bystrzyca, która zasilana jest m.in. ze zrzutów ze zbiornika w Mietkowie.

Sytuację na bieżąco opisywał też w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk.

Strażaków i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej można spotkać w kilku miejscach Wrocławia. Pracują oni m.in. na wałach na zachodzie miasta - przy ujściu Bystrzycy do Odry na Janówku i Marszowicach.