Pełczyńska-Nałęcz informowała już wcześniej, że złożony przez resort funduszy do Unii Europejskiej wniosek zakłada umożliwienie ponownego dofinansowania środkami unijnymi infrastruktury zniszczonej podczas powodzi.

Czym jest Fundusz Sprawiedliwości?

Żeby skorzystać z Funduszu Solidarności polskie władze muszą najpierw dokonać szacunkowych kosztów strat, żeby KE mogła przeprowadzić wstępną ocenę.

W przypadku "poważnej klęski żywiołowej" całkowite szkody bezpośrednie muszą przekraczać 3 mld euro. W przypadku "klęski regionalnej" - szkody przekraczające 1,5 proc. regionalnego PKB.

Na złożenie wniosku Polska ma 12 tygodni od pierwszych szkód dokonanych przez powódź.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej nie jest instrumentem szybkiego reagowania, ale instrumentem pomocy po klęskach żywiołowych. Jeżeli KE zaakceptuje wniosek, to przedkłada go jeszcze do zatwierdzenia PE i Radzie UE. A to może potrwać kilka miesięcy. Gdy to nastąpi, to cała pomoc jest wypłacana w jednej racie.

Co ważne: prywatne szkody nie kwalifikują się do tej pomocy. Chodzi tu o przywrócenie sprawności infrastruktury w dziedzinie energetyki, telekomunikacji, transportu, zdrowia, czy edukacji. Chodzi także o zabezpieczenie infrastruktury zapobiegawczej i środków ochrony dziedzictwa kulturowego oraz oczyszczanie obszarów dotkniętych katastrofą.

Zdrojewski: Aby to wszystko przebiegało sprawniej

W środę rano w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat powodzi, które nawiedziły Europę Środkową i Wschodnią, w tym Polskę. Dyskusja zastąpi planowane wcześniej spotkanie z Viktorem Orbanem, który miał przedstawić priorytety węgierskiej prezydencji, ale odwołał przyjazd - właśnie z powodu powodzi. O debacie, a także o specjalnej rezolucji mówił europoseł KO Bogdan Zdrojewski, który był dzisiaj gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

To świetny pomysł, aby powiedzieć, jakie są potrzeby na jutro, pojutrze. Pracowałem nad tą rezolucją, znam jej już treść i uważam, że ona będzie pomocna dla nas i to w szybkiej perspektywie - powiedział w rozmowie z Piotrem Salakiem.