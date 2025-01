Jak podają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę i niedzielę ochłodzi się, szczególnie na południu kraju. Weekend przyniesie też opady śniegu - już w całej Polsce.

W kotlinach górskich nocami temperatura minimalna spadać może do ok. -7 st. C. Wiatr będzie - jak podaje IMGW - silny i okresami silny, a w porywach będzie osiągać do 85 km/h.