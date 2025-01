Intensywne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem w większości kraju pojawią się już w piątek. Na południowym wschodzie oraz lokalnie na północy opady mogą być szczególnie intensywne. Będzie bardzo ślisko.

Jak podają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ochłodzi się, szczególnie na południu kraju. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 0 st. C na północy, około 2 st. C w centrum, do 5 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem zacznie wiać dość silny i okresami silny wiatr z północy i północnego zachodu, który w porywach osiągać może do 70 km/h.

Sobota i niedziela przyniesie opady śniegu już w całej Polsce. Według aktualnych prognoz tylko na północy padać może deszcz ze śniegiem. W górach oraz miejscami na północy i wschodzie kraju całą dobę będzie utrzymywać się mróz. W kotlinach górskich nocami temperatura minimalna spadać może do ok. -7 st. C. W dzień najcieplej będzie nad morzem, od 2 do 4 st. C. Nad morzem powieje. Wiatr będzie - jak podaje IMGW - silny i okresami silny, a w porywach będzie osiągać do 85 km/h.

Na szczególnie mocne uderzenie zimy i białej aury muszą przygotować się mieszkańcy Pomorza, Polasia oraz Warmii i Mazur.