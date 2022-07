​To będzie chłodny weekend w Karkonoszach. Wysoko w górach temperatury mogą spaść w niedzielę do 3 stopni Celsjusza. Trzeba się też liczyć z dość silnym wiatrem, który ma wiać z prędkością do 70 km/h. To spowoduje, że temperatura odczuwalna spanie poniżej zera.

Śnieżka / fot. Karkonoski Park Narodowy / Facebook

Dodatkowo mogą wystąpić przelotne opady, co wpłynie na to, że na szlakach może być ślisko. W związku z tym apelujemy do państwa o to, aby przygotować się do wędrówek górskich, żeby wziąć pod uwagę te warunki. Pomimo tego, że jest lato temperatury są dosyć niskie. Przy tych temperaturach i przy tych warunkach dosyć szybko może wystąpić wychłodzenia organizmu - podkreśla Sławomir Czubak, naczelnik Grupy Karkonoskiej GORP.

Ratownicy zachęcają, żeby zapisać sobie w telefonie numer do służb ratowniczych. To numer 985. Zlecamy zainstalowanie aplikacji Ratunek. Korzystanie z niej na pewno pomoże ratownikom w szybkim dotarciu do osób poszkodowanych - mówi Sławomir Czubak.

Dziś w Karkonoszach od rana padał deszcz. Synoptycy prognozowali, że przejaśnienia moga pojawić się po południu.