Z powodu nieprawidłowości w przechowywaniu żywności i rozliczaniu dotacji Wrocław zakończył współpracę z Fundacją Weź Pomóż. Kontrole wykazały m.in., że żywność była przechowywana w miejscach z widocznymi śladami obecności szczurów i ptaków.

Fundacja zajmuje się wydawaniem żywności dla potrzebujących we Wrocławiu. Na swoich stronach chwali się współpracą z Bankiem Żywności. Weź Pomóż stawia też w mieście społeczne lodówki i dostarcza potrzebującym np. ubrania. Organizacja korzystała z miejskiej dotacji. Zastrzeżenia do jej działalności były jednak na tyle poważne, że miasto zdecydowało się na zakończenie współpracy.

Co ustalili urzędnicy?

Miasto podjęło decyzję "po przeprowadzonych mediacjach z udziałem Fundacji Dom Pokoju oraz na podstawie licznych ustaleń dotyczących nieprawidłowości w magazynowaniu żywności i rozliczaniu przyznanej dotacji".

W sierpniu 2025 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) przeprowadzili kontrolę w miejscu, gdzie fundacja przechowywała i wydawała żywność. Jak podkreślono, "stwierdzono tam fatalne warunki sanitarne - żywność była nieodpowiednio zabezpieczona, przechowywana w miejscach z widocznymi śladami obecności szczurów i ptaków, co stanowiło zagrożenie dla zdrowia osób ją odbierających".

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprosił fundację o poprawę warunków i zapowiedział kolejną wizytę. Jednak we wrześniu fundacja "odmówiła udostępnienia pomieszczeń, co utrudniło dalsze sprawdzenie sytuacji".

Ujawniono też, że fundacja wykorzystała miejską fundację niezgodnie z umową. Część środków poszła na opłatę kaucji za wynajem pomieszczeń. MOPS poprosił Fundację Dom Pokoju o wsparcie w mediacjach. Ostatecznie, w trakcie rozmów ustalono rozwiązanie umowy za porozumieniem stron po rozliczeniu pierwszej transzy dotacji.

Ile dostała Fundacja?

Miasto opublikowało dane pokazujące, że fundacja w ramach pierwszej transzy dotacji za 2025 rok otrzymała 64 542,94 zł, ale cało wsparcie zaplanowano na 129 084,94 zł. W poprzednich latach kwoty były podobne. Najwięcej z miejskiej kasy fundacja dostała w 2023 roku - 130 000 zł.

"Każda organizacja pozarządowa, która korzysta z publicznych środków, musi działać przejrzyście, współpracować z urzędami i poddawać się kontrolom. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa i skutecznej pomocy osobom najbardziej potrzebującym" - czytamy w oświadczeniu miejskiego biura prasowego. Urzędnicy przypominają też, że rocznie Wrocław zawiera ok. 900 umów z organizacjami pomocowymi na kwotę blisko 200 mln zł. "Na terenie Wrocławia działa wiele innych organizacji, które skutecznie wspierają osoby potrzebujące wydając żywność i prowadząc jadłodajnie" - zaznaczono.