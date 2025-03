Wrocławianie, którzy mają na terenie swojego ogródka bądź domu schron, powinni powiadomić o tym miasto do końca miesiąca. W styczniu weszła w życie ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, mająca na celu poprawę zarządzania infrastrukturą ochronną oraz zwiększenie gotowości na wypadek sytuacji kryzowych. Wrocław przygotowuje ewidencję takich obiektów.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Supernak / PAP

Właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy budynków - to do nich należy obowiązek powiadomienia odpowiedniego dla swojej gminy urzędu. Ustawa dotyczy budynków, które wcześniej pełniły już funkcję schronów, a nie potencjalnych lokalizacji. To mogą być piwnice, komórki lokatorskie czy poniemieckie tunele.

Wrocław musi wyremontować istniejące obiekty, tak aby były przygotowane w razie potrzeby - na przykład w przypadku wojny. Miasto już pod koniec zeszłego roku, zgodnie z poleceniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zrobiło wstępny przegląd schronów i symulację kosztów ich modernizacji. Pod lupę trafiło 277 obiektów znajdujących się w szkołach, kamienicach czy podziemiach.

Wyniki przyprawiają o dreszcze - okazało się, że żaden schron z ewidencji nie spełnia kryteriów technicznych.

Te obiekty nie były utrzymywane w kierunku schronów, były wykorzystywane np. jako komórki lokatorskie. Tam przez lata nie było wymian uszczelek, urządzeń filtracyjnych czy wentylacyjnych. Schrony straciły swoją hermetyczność, są nieszczelne - wyjaśniał Martynie Czerwińskiej z RMF FM dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu Bartłomiej Bajak.

Ich modernizację wyceniono na 55 mln złotych, ale jest to bardzo ogólny, być może niedoszacowany koszt. Miasto planuje też adaptację takich miejsc jak parkingi podziemne czy przejścia pod ulicami.

Jeśli pojawią się pieniądze, budowane będą także zupełnie nowe schrony. Ich lokalizacje są już typowane. Na razie weryfikowane będą schrony w prywatnych budynkach - muszą zostać przebadane przez odpowiednie instytucje, takie jak Państwowa Straż Pożarna lub Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Protokół pozwoli na planowanie kolejnych inwestycji.

Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: wbz@um.wroc.pl. W treści należy zawrzeć kilka kluczowych informacji, takich jak adres nieruchomości, numer działki, tytuł prawny do nieruchomości (np. własność, zarządzanie obiektem) oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej. Jest na to czas do 31 marca.