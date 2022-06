2 tysiące złotych łapówki próbowali wręczyć urzędniczce właściciele firmy, która remontowała drogi w Karpaczu. Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku - poinformowała Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Całość zlecenia, które otrzymała firma opiewała na 890 tys. zł. Przy odbiorze pierwszego etapu prac, pracownica Urzędu Miasta wykryła wiele nieprawidłowości. Mężczyźni zaproponowali odstąpienie przez nią od kontroli i zaakceptowanie pierwszego etapu budowy w zamian za łapówkę.

Dzięki współpracy policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją KWP we Wrocławiu i policjantów z Komendy Miejskiej w Jeleniej Górze mężczyźni zostali zatrzymani. To prezes i członek zarządu jednej z firm z powiatu karkonoskiego.

W Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie mężczyźni usłyszeli zarzut udzielenia korzyści majątkowej. Grozi im od sześciu miesięcy do 8 lat więźnia. Wobec obu podejrzanych zastosowano policyjny dozór i poręczenia majątkowe - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski.