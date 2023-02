​Dwóch turystów w spodniach dresowych i zwykłych kurtkach próbowało wejść w ekstremalnie trudnych warunkach na Śnieżkę. Jeden z nich dostał hipotermii. Pomocy musieli im udzielać w weekend goprowcy.

Zdjęcie lustracyjne / Shutterstock

Dwaj mężczyźni zabłądzili wieczorem w rejonie czerwonego szlaku nad Kotłem Małego Stawu. Jeden z nich opadł z sił i nie był w stanie iść. Turystom pomógł najpierw inny turysta, a potem goprowcy.

Ewakuowali ich do schroniska Strzecha Akademicka. Jednego - po wstępnym ogrzaniu - ewakuowano dalej do Karpacza, bo stwierdzono u niego silne wychłodzenie. Temperatura jego ciała w momencie kiedy zajęło się nim pogotowie ratunkowe wynosiła 32 stopnie. Akcja goprowców trwała od 19 do 1 w nocy.

Na początku weekendu wysoko w Karkonoszach porywy wiatru dochodziły do 150 km/h. Tworzyły się dwumetrowe zaspy. Dziś warunki są już lepsze.

Nadal obowiązuje jednak trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. GOPR apeluje, by nie wchodzić na zamknięte szlaki, a na górskie wędrówki być dobrze przygotowanym.