Z Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) ewakuowano w piątek ponad 80 osób po wykryciu wycieku gazu. Po kilku godzinach służbom ratunkowym udało się zneutralizować wyciek gazu, a mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów.

/ Shutterstock

Ewakuacja w centrum Jeleniej Góry

Powiało grozą w piątkowe popołudnie na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze za sprawą wycieku gazu, do którego tam doszło. Zarządzono ewakuację ponad 80 osób. Na miejscu pracowali strażacy oraz pogotowie gazowe, które zabezpieczyło teren.

Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze informowała wówczas, że służby mają sytuację pod kontrolą. Ewakuowani zostali zarówno mieszkańcy, jak i osoby przebywające w okolicznych lokalach i na placu. Nie było informacji o osobach poszkodowanych.

Ewakuacja ponad 80 osób

Pogotowie gazowe cały czas prowadzi prace w celu ustalenia, skąd może być ta nieszczelność. Jest podstawiony autobus i te osoby, które nie mają gdzie się udać, mogą skorzystać, żeby sobie usiąść wygodnie w cieple. Na pewno będzie zorganizowana herbata i kawa - powiedział RMF FM oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.

Na szczęście, po kilku godzinach pogotowiu gazowemu udało się zneutralizować wyciek gazu, dzięki czemu osoby ewakuowane mogły wrócić do swoich mieszkań.