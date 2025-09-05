Z Placu Ratuszowego w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie) ewakuowano w piątek ponad 80 osób po wykryciu wycieku gazu. Po kilku godzinach służbom ratunkowym udało się zneutralizować wyciek gazu, a mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów.
Powiało grozą w piątkowe popołudnie na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze za sprawą wycieku gazu, do którego tam doszło. Zarządzono ewakuację ponad 80 osób. Na miejscu pracowali strażacy oraz pogotowie gazowe, które zabezpieczyło teren.
Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej Górze informowała wówczas, że służby mają sytuację pod kontrolą. Ewakuowani zostali zarówno mieszkańcy, jak i osoby przebywające w okolicznych lokalach i na placu. Nie było informacji o osobach poszkodowanych.
Pogotowie gazowe cały czas prowadzi prace w celu ustalenia, skąd może być ta nieszczelność. Jest podstawiony autobus i te osoby, które nie mają gdzie się udać, mogą skorzystać, żeby sobie usiąść wygodnie w cieple. Na pewno będzie zorganizowana herbata i kawa - powiedział RMF FM oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
Na szczęście, po kilku godzinach pogotowiu gazowemu udało się zneutralizować wyciek gazu, dzięki czemu osoby ewakuowane mogły wrócić do swoich mieszkań.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.