Policjanci w Legnicy zatrzymali do kontroli kierowcę ciężarówki, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Chwilę później okazało się, że nie jest to jedyne przewinienie mężczyzny. Wyszło na jaw, że jest on poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Ostatecznie trafił za więzienne kraty, a jadącym z nim pasażerem - małym kotkiem - zajęli się legniccy mundurowi.

/ Dolnośląska Policja / Kierowca ciężarówki jechał za szybko, dlatego został zatrzymany do kontroli. Podczas interwencji okazało się, że 39-latek będzie miał więcej problemów. Policyjne systemy informacyjne wykazały, że mężczyzna jest poszukiwany w celu doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusze zatrzymali więc poszukiwanego. Okazało się, również, że 39-latek przewoził nietypowego pasażera - malutkiego kotka, który z oczywistych względów nie mógł dłużej towarzyszyć właścicielowi. Policjanci zaopiekowali się więc czworonogiem i znaleźli mu tymczasowe schronienie. Zatrzymany mężczyzna trafił natomiast za więzienne kraty.





