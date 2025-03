Na zaskakujący pomysł wpadł 27-latek, który włamał się do lecznicy dla zwierząt w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Wyniósł stamtąd komputer, pieniądze i leki psychotropowe dla zwierząt, które sam zażył.

/ KMP Jelenia Góra / Policja

Mężczyznę poszukiwanego w związku z tym włamaniem rozpoznał i zatrzymał na jednej z ulic miasta policjant po służbie.

Podczas przeszukania okazało się, że 27-latek ma przy sobie marihuanę i amfetaminę, a w plecaku przedmioty pochodzące z kilku włamań. Z lecznicy dla zwierząt mężczyzna ukradł leki psychotropowe wykorzystywane przez weterynarza i "w ramach eksperymentu farmakologicznego" sam je zażył.

To jednak nie koniec jego przestępczej działalności. Tej samej nocy włamał się również do salonu fryzjerskiego, a kilka dni wcześniej do dwóch pojazdów. Łączne straty pokrzywdzonych wyniosły około 40 tysięcy złotych - poinformowała podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa. Funkcjonariusze szczegółowo sprawdzają, ile włamań ma na swoim koncie 27-latek. Grozić mu może nawet do 15 lat więzienia.