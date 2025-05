To ostatnia okazja, aby poznać najwybitniejszych polskich himalaistów związanych z Wrocławiem. Tylko do 1 czerwca na wystawie "Freedom Climbers - Wrocławianie w Górach Wysokich" zobaczymy buty Wandy Rutkiewicz, beczki do transportu sprzętu wysokogórskiego, uprząż wspinaczkową wykonaną z samochodowych pasów bezpieczeństwa i mnóstwo zdjęć z Himalajów wypożyczonych przez synów Bogdana Jankowskiego. Posłuchamy też dźwięków targu w Katmandu czy rozmów podczas ataków szczytowych.

Buty Wandy Rutkiewicz / Fot. Rafał Okrzymowski / Materiały prasowe W czwartek 29 maja będzie niepowtarzalna okazja, aby zwiedzić wystawę z Piotrem Pustelnikiem, zdobywcą wszystkich himalajskich ośmiotysięczników. Wystawa "Freedom Climbers - Wrocławianie w Górach Wysokich" dobiega końca - nie przegap wyjątkowego wydarzenia zamykającego ekspozycję! Już 29 maja w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu odbędzie się jubileuszowe spotkanie z himalaistą Piotrem Pustelnikiem. / Fot. Rafał Okrzymowski / Materiały prasowe Na zakończenie tego wyjątkowego projektu Centrum Historii Zajezdnia wraz z Festiwalem Górskim im. Andrzeja Zawady przygotowało coś naprawdę specjalnego - spotkanie z Piotrem Pustelnikiem, legendą polskiego himalaizmu, człowiekiem, który jako trzeci Polak w historii zdobył Koronę Himalajów i Karakorum. Okazja ku temu jest szczególna. Rok 2025 to 30-lecie powstania Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju, 35 lat od rozpoczęcia drogi Piotra Pustelnika do zdobycia Korony Himalajów i Karakorum i 15 lat od jej ukończenia. Stąd tytuł spotkania "Piękni trzydziestoletni". / Fot. Rafał Okrzymowski / Materiały prasowe To będzie jedyna okazja, by posłuchać inspirujących opowieści o życiu i górskich pasjach Piotra Pustelnika, zwiedzić z tym wybitnym wspinaczem jako przewodnikiem wystawę "Freedom Climbers. Wrocławianie w górach wysokich" i poznać plany Polskiego Związku Alpinizmu na nadchodzący 30. Festiwal Górski w Lądku-Zdroju (4-7 września 2025). Będzie to premierowa zapowiedź jubileuszowego festiwalu. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny! 29 maja 2025 r. (czwartek), godz. 18:00, Centrum Historii Zajezdnia, Wrocław, ul. Grabiszyńska 184. Piotr Pustelnik / Fot. Rafał Okrzymowski / Materiały prasowe Zobacz również: Paragon - trucizna w Twojej kieszeni? Odkryj przerażającą prawdę

