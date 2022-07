Od 1 sierpnia we Wrocławiu uruchomiony zostanie system elektronicznej kontroli strefy płatnego parkowania. Na ulice miasta wyjadą elektryczne samochody z zamontowanymi na dachu kamerami, które pomogą kontrolerom w weryfikacji opłat za parkowanie.

/ Shutterstock

Strefa Płatnego Parkowania we Wrocławiu od 1 sierpnia rozszerzy się o 859 miejsc postojowych i obejmie znaczny obszar Placu Grunwaldzkiego oraz Przedmieścia Świdnickiego, jak również niewielką część Ołbina oraz Starego Miasta. T

To oznacza, że liczba płatnych miejsc parkingowych zwiększy się do 6 457.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu podkreśla, że wzrost liczby miejsc, gdzie parkowanie jest regulowane opłatami, wymaga zmian technologicznych oraz organizacyjnych.

Strefa Płatnego Parkowania nie będzie działać efektywnie, jeżeli nie będzie dobrze egzekwowana. Stąd też wynika decyzja miasta, aby zautomatyzować proces kontroli opłat parkingowych – poinformowano.

Flota e-kontroli będzie liczyła na początek dwa auta - nissany LEAF o napędzie elektrycznym.

Samochody, których zasięg w mieście przy zasilaniu energią elektryczną wynosi 407 km, wyposażone będą w zestaw kamer oraz system pozycjonowania umieszczony na dachu, jak również w system przetwarzania i transmisji danych, które online sprawdzają, czy kierowca zaparkowanego w Strefie Płatnego Parkowania lub Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania pojazdu zapłacił za postój.

Samochody posiadają zielone tablice rejestracyjne, a po okresie testów będą też specjalnie oznakowane, aby żaden mieszkaniec nie miał wątpliwości, do kogo należy pojazd i jaka jest jego funkcja.

Jak to działa?

Kamery skanują i odczytują numery rejestracyjne pojazdów zaparkowanych w SPP oraz ŚSPP, system lokalizacji ustala współrzędne ich miejsca postoju, system przetwarzania danych sprawdza z kolei online w bazach opłat, czy za postój pojazdu wniesiona została opłata.

Następnie system transmisji danych przekazuje Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta informacje o zaparkowanych pojazdach, które nie miały wniesionej opłaty za postój.

System elektronicznej kontroli strefy zacznie funkcjonować od 1 sierpnia.

W komunikacie podano, że tylko od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku ZDiUM we Wrocławiu wystawił prawie 31 tys. zawiadomień o braku uiszczonej opłaty za parkowanie, co stanowi ponad 5 tys. zawiadomień w miesiącu i 171 zawiadomień dziennie.