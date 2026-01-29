Teatr Polski we Wrocławiu przechodzi największy remont w swojej 80-letniej historii. Łączna wartość inwestycji przekracza 100 mln złotych. Pierwsze spektakle na wyremontowanej scenie widzowie obejrzą już w 2027 r.

Remont dużej sceny Teatru Polskiego we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Remont obejmuje m.in. dużą scenę teatru, jej widownię oraz foyer. "Nowoczesna widownia, zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań multimedialnych czy oświetleniowych, poprawa akustyki i komfortu termicznego przełożą się na komfort pracy artystów i jakość odbioru spektakli przez widzów" - zapowiada teatr. W ramach inwestycji kupione mają zostać także nowe fotele i kotary, a także wymieniona technika sceniczna.

"Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie oświetlenia czy multimediów pozwoli na wykorzystanie powstałej infrastruktury do realizacji zamierzeń artystycznych w sposób innowacyjny, dotychczas niedostępny dla artystów i twórców związanych z Teatrem Polskim we Wrocławiu" - podkreślono.



Pierwsza premiera na wyremontowanej Scenie Głównej planowana jest na pierwszy kwartał 2027 r.



Remont dużej sceny Teatru Polskiego we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Kolejna zmiana to przebudowa dotychczasowej sali prób i stworzenie w niej sali widowiskowej z widownią mogącą pomieścić 150 osób.

To wiąże się z tym, że Scena na Świebodzkim (Dworcu Świebodzkim - przyp. red.) będzie przejęta przez PKP, a my będziemy realizować swoje przedsięwzięcia w nowej przestrzeni - mówił na konferencji prasowej zastępca dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu ds. inwestycyjnych Kazimierz Budzanowski.

Siedziba Teatru Polskiego we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Po przebudowie sali prób wejście na nową, małą scenę, będzie znajdować się od ulicy Zielińskiego. Scena będzie funkcjonować niezależnie od Sceny Głównej - powiedział Budzanowski. Dodał, że w ramach przedsięwzięcia teatr zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenia oświetleniowe oraz elektroakustyczne. Ta inwestycja zakończy się w 2028 r.



Budzanowski w rozmowie z PAP podkreślił, że realizowane obecnie inwestycje to największe przedsięwzięcia budowlane w 80-letniej historii wrocławskiej sceny. To prace prowadzone od piwnic, fundamentów, aż po dach - mówił.