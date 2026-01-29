Teatr Polski we Wrocławiu przechodzi największy remont w swojej 80-letniej historii. Łączna wartość inwestycji przekracza 100 mln złotych. Pierwsze spektakle na wyremontowanej scenie widzowie obejrzą już w 2027 r.
Remont obejmuje m.in. dużą scenę teatru, jej widownię oraz foyer. "Nowoczesna widownia, zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań multimedialnych czy oświetleniowych, poprawa akustyki i komfortu termicznego przełożą się na komfort pracy artystów i jakość odbioru spektakli przez widzów" - zapowiada teatr. W ramach inwestycji kupione mają zostać także nowe fotele i kotary, a także wymieniona technika sceniczna.
"Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie oświetlenia czy multimediów pozwoli na wykorzystanie powstałej infrastruktury do realizacji zamierzeń artystycznych w sposób innowacyjny, dotychczas niedostępny dla artystów i twórców związanych z Teatrem Polskim we Wrocławiu" - podkreślono.
Pierwsza premiera na wyremontowanej Scenie Głównej planowana jest na pierwszy kwartał 2027 r.
Kolejna zmiana to przebudowa dotychczasowej sali prób i stworzenie w niej sali widowiskowej z widownią mogącą pomieścić 150 osób.
To wiąże się z tym, że Scena na Świebodzkim (Dworcu Świebodzkim - przyp. red.) będzie przejęta przez PKP, a my będziemy realizować swoje przedsięwzięcia w nowej przestrzeni - mówił na konferencji prasowej zastępca dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu ds. inwestycyjnych Kazimierz Budzanowski.
Po przebudowie sali prób wejście na nową, małą scenę, będzie znajdować się od ulicy Zielińskiego. Scena będzie funkcjonować niezależnie od Sceny Głównej - powiedział Budzanowski. Dodał, że w ramach przedsięwzięcia teatr zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenia oświetleniowe oraz elektroakustyczne. Ta inwestycja zakończy się w 2028 r.
Budzanowski w rozmowie z PAP podkreślił, że realizowane obecnie inwestycje to największe przedsięwzięcia budowlane w 80-letniej historii wrocławskiej sceny. To prace prowadzone od piwnic, fundamentów, aż po dach - mówił.