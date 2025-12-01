Krakowski teatr Bagatela szykuje się do potężnej metamorfozy. Małopolska scena komediowa będzie gruntownie przebudowana i dostosowana dzisiejszych czasów. Co ze spektaklami? Dyrektor placówki stawia sprawę jasno.
Zakończył się konkurs na koncepcję architektoniczną modernizacji Teatru Bagatela w Krakowie. To długo oczekiwany krok w kierunku przebudowy jednego z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie miasta.
Zwycięska praca ma połączyć szacunek do tradycji z nowoczesnością i otworzyć teatr na mieszkańców.
Warunki konkursu zakładały nie tylko unowocześnienie zabytkowego obiektu, ale także ideę otwarcia Bagateli na miasto. Celem było znalezienie rozwiązania, które pozwoli włączyć dolne foyer w przestrzeń publiczną i nadać mu nowe funkcje.
Do konkursu zgłoszono pięć projektów, a Sąd Konkursowy jednogłośnie wybrał koncepcję pracowni SAO Architecture z Krakowa.
Jurorzy docenili przede wszystkim otwarcie budynku na mieszkańców, zachowanie historycznego charakteru, ograniczony zakres wyburzeń oraz przemyślane rozwiązania funkcjonalne.
Budynek Bagateli, który od 106 lat jest ważną częścią Krakowa, zachowa swoje charakterystyczne cechy, w tym unikatowe ceramiczne elementy projektu prof. Witolda Skulicza. Modernizacja ma połączyć szacunek do tradycji z nowoczesnym podejściem do przestrzeni kultury.
Architekci zapowiadają, że ich celem jest zmiana myślenia mieszkańców – z "umawiania się pod Bagatelą" na spotkania "w Bagateli". Ma temu służyć m.in. kawiarnia na dachu oraz otwarte foyer, które będzie można wykorzystywać na wystawy i inne wydarzenia artystyczne.
Przed rozpoczęciem prac odbędą się jeszcze rozmowy i uzgodnienia, które potrwają do połowy 2026 roku. Następnie ruszą konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, co potrwa około półtora roku.
Modernizacja obiektu ma rozpocząć się w 2027 roku.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odnowiona Bagatela zostanie otwarta w 2029 roku, na 110-lecie teatru.
Koszt modernizacji szacowany jest na około 50 milionów złotych. Środki na inwestycję są już od dwóch lat zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. Dodatkowo teatr będzie ubiegał się o dofinansowanie z funduszy unijnych.
Na czas remontu Teatr Bagatela przeniesie swoją działalność do innej lokalizacji.
Dyrektor Andrzej Wyrobiec na razie nie zdradza szczegółów, ale zapewnia: Żaden z 29 spektakli, które są obecnie grane w Bagateli, nie zejdzie z afisza.