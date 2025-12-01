Krakowski teatr Bagatela szykuje się do potężnej metamorfozy. Małopolska scena komediowa będzie gruntownie przebudowana i dostosowana dzisiejszych czasów. Co ze spektaklami? Dyrektor placówki stawia sprawę jasno.

Wizualizacja / krakow.pl / Materiały prasowe

Zakończył się konkurs na koncepcję architektoniczną modernizacji Teatru Bagatela w Krakowie. To długo oczekiwany krok w kierunku przebudowy jednego z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie miasta.

Zwycięska praca ma połączyć szacunek do tradycji z nowoczesnością i otworzyć teatr na mieszkańców.



Nowa koncepcja – otwarcie na miasto

Warunki konkursu zakładały nie tylko unowocześnienie zabytkowego obiektu, ale także ideę otwarcia Bagateli na miasto. Celem było znalezienie rozwiązania, które pozwoli włączyć dolne foyer w przestrzeń publiczną i nadać mu nowe funkcje.

Do konkursu zgłoszono pięć projektów, a Sąd Konkursowy jednogłośnie wybrał koncepcję pracowni SAO Architecture z Krakowa.

Jurorzy docenili przede wszystkim otwarcie budynku na mieszkańców, zachowanie historycznego charakteru, ograniczony zakres wyburzeń oraz przemyślane rozwiązania funkcjonalne.



Szacunek dla tradycji i nowoczesność

Budynek Bagateli, który od 106 lat jest ważną częścią Krakowa, zachowa swoje charakterystyczne cechy, w tym unikatowe ceramiczne elementy projektu prof. Witolda Skulicza. Modernizacja ma połączyć szacunek do tradycji z nowoczesnym podejściem do przestrzeni kultury.

Architekci zapowiadają, że ich celem jest zmiana myślenia mieszkańców – z "umawiania się pod Bagatelą" na spotkania "w Bagateli". Ma temu służyć m.in. kawiarnia na dachu oraz otwarte foyer, które będzie można wykorzystywać na wystawy i inne wydarzenia artystyczne.



Harmonogram i koszty inwestycji

Przed rozpoczęciem prac odbędą się jeszcze rozmowy i uzgodnienia, które potrwają do połowy 2026 roku. Następnie ruszą konsultacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, co potrwa około półtora roku.

Modernizacja obiektu ma rozpocząć się w 2027 roku.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, odnowiona Bagatela zostanie otwarta w 2029 roku, na 110-lecie teatru.



Koszt modernizacji szacowany jest na około 50 milionów złotych. Środki na inwestycję są już od dwóch lat zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. Dodatkowo teatr będzie ubiegał się o dofinansowanie z funduszy unijnych.



Gdzie zagra Bagatela podczas remontu?

Na czas remontu Teatr Bagatela przeniesie swoją działalność do innej lokalizacji.

Dyrektor Andrzej Wyrobiec na razie nie zdradza szczegółów, ale zapewnia: Żaden z 29 spektakli, które są obecnie grane w Bagateli, nie zejdzie z afisza.