​Wypadek dwóch ciężarówek na śląskim odcinku autostrady A4. Do groźnego zderzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 9:00 w pobliżu miejscowości Kleszczów. Jedna osoba została poszkodowana.

Zderzenie dwóch ciężarówek na A4 na Śląsku / Policja Śląska / Policja

W okolicach Kleszczowa w pow. gliwickim na jezdni autostrady A4 w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa auta ciężarowe. Jedno z nich przewoziło kilka samochodów osobowych.

Jak poinformowała śląska policja, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Obecne są również inne służby ratunkowe. Policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku.

Kwadrans przed godz. 10:00 poinformowano, że lewy skrajny pas w miejscu zdarzenia został odblokowany. Nadal zablokowany pozostaje zjazd na węźle Kleszczów w kierunku Wrocławia.

Służby zaapelowały o zachowanie ostrożności.