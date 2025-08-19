​We wrocławskim zoo urodziło się 5 chomików europejskich. To poważnie zagrożony wyginięciem, żyjący między innymi w Polsce gryzoń.

chomik europejski / Shutterstock

5 małych chomików

Jak podaje wroclaw.pl, na świat przyszły 3 samce i 2 samiczki. Nazwano je Burza, Bryza, Bosman, Brzask i Bryg. Chomiki europejskie są krytycznie zagrożone wyginięciem. Bez podjęcia konkretnych działań ochronnych zwierzęta te mogą wyginąć nawet w ciągu 4 lat. Właśnie temu ma zapobiec hodowla zachowawcza.

To pierwszy sukces hodowli zachowawczej tego gatunku w naszym zoo i ważny krok w jego ratowaniu. Maluchy przyszły na świat w ramach prowadzonego przez ZOO Wrocław wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu programu, który zakłada, że potomstwo naszych chomików będzie mogło w przyszłości trafiać tam, skąd pochodzą ich rodzice: do środowiska naturalnego, a konkretnie pod Jawor - powiedziała Weronika Łysek, rzeczniczka prasowa ZOO Wrocław, cytowana przez portal.

Instagram Rolka

Gigantyczne jak na chomiki

Dorosły chomik europejski może osiągnąć długość ponad 30 cm i wagę nawet 1 kg. To rozmiar podobny do sporej świnki morskiej. Jak na chomiki, zwierzęta te są też waleczne. Jeśli poczują zagrożenie, atakują nawet większych od siebie przeciwników. Najczęściej jednak starają się przestraszyć potencjalnego napastnika, stając na tylnych łapkach i nadymając policzki. W ten sposób sprawiają wrażenie większych, niż są w rzeczywistości.

Chomiki europejskie są aktywne przede wszystkim nocami. Budują głębokie nory, w których w najniższych komorach zapadają w sen zimowy.

Gatunek wymiera głównie z powodu działalności człowieka. Ludzie odbierają chomikom przestrzeń do życia. Zagrożenie dla gryzoni stanowi też mechanizacja i chemizacja rolnictwa oraz fakt, że ludzie traktują je jak szkodniki. Jest to o tyle istotne, że chomik europejski jest gatunkiem synantropijnym, czyli żyjącym blisko człowieka.

Nie można ich oglądać

Niestety, nie ma możliwości oglądania młodych chomików w czasie zwiedzania wrocławskiego zoo.

To dlatego, że potrzebują spokoju. Stworzenie im odpowiednich warunków do rozrodu i dorastania jest sprawą kluczową dla powodzenia hodowli zachowawczej. Ich tryb życia i ciekawostki na temat gatunku zaprezentowaliśmy przy zagrodzie żubrów, gdzie znajdują się tablice edukacyjne oraz przekrój przez model chomiczej nory - wyjaśniła Weronika Łysek.