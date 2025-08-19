W okolicach Kobierzyc i Jordanowa Śląskiego trwają zaawansowane prace przy budowie nowego odcinka drogi ekspresowej S8. Inwestycja nie tylko przyspieszy komunikację między Wrocławiem a Kłodzkiem, ale także przyniosła sensacyjne odkrycia archeologiczne – od artefaktów sprzed tysięcy lat po pamiątki z czasów II wojny światowej.

Droga ekspresowa S8 na Dolnym Śląsku: Niezwykłe odkrycia archeologiczne / foto: fot. Magdalena Szumiata/GDDKIA /

Budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej często odsłania przed nami nie tylko nowe trasy, ale też fascynujące karty historii. Tak dzieje się na Dolnym Śląsku, gdzie prace przy wyczekiwanej drodze ekspresowej S8 stały się okazją do odkrycia niezwykłych śladów życia sprzed setek, a nawet tysięcy lat. Archeolodzy, pracujący na odcinku Kobierzyce - Jordanów Śląski, nie kryją ekscytacji - pod warstwą ziemi kryją się tu prawdziwe skarby przeszłości.

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wytypował aż 22 stanowiska archeologiczne, które objęto badaniami wykopaliskowymi. Łączna powierzchnia tych terenów to imponujące 72 hektary. Już pierwsze wyniki prac potwierdzają, że okolice Wrocławia były zamieszkiwane przez ludzi niemal nieprzerwanie od późnej epoki kamienia, przez neolit, epokę brązu i żelaza, aż po średniowiecze i czasy nowożytne. To prawdziwa mozaika kultur, zwyczajów i tradycji, której ślady wciąż jeszcze czekają na odkrycie.

Na stanowiskach archeologicznych natrafiono na relikty dawnych osad, pozostałości domostw, narzędzia codziennego użytku, a także miejsca pochówków. Wiele z tych stanowisk ma charakter wielokulturowy - przez wieki służyły kolejnym pokoleniom, zmieniając się wraz z rozwojem społeczności. Tworzą one rozległe kompleksy osadnicze, które pokazują, jak dynamicznie zmieniało się życie w tej części Dolnego Śląska.

Niezwykłym zaskoczeniem dla archeologów były również ślady działań wojennych z okresu II wojny światowej. Podczas prac wykopaliskowych natrafiono na pozostałości okopów oraz fragmenty wyposażenia żołnierskiego, które przypominają o burzliwych losach tego regionu. Każdy taki przedmiot to osobna historia - nie tylko o wojnie, ale też o ludziach, którzy tu walczyli, żyli i ginęli.

Wideo youtube

Siedem odcinków, setki milionów inwestycji

Budowa dolnośląskiego fragmentu S8 została podzielona na siedem odcinków, z których pięć - pomiędzy Wrocławiem a Bardem - jest już w fazie realizacji. Łącznie to około 55 kilometrów nowoczesnej trasy, która będzie przedłużeniem istniejącej już drogi ekspresowej S8 ciągnącej się aż do Białegostoku. Nowy fragment będzie wyposażony w dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdą stronę oraz pasy awaryjne, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania.