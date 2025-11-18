Podczas prac budowlanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Swobodnej w centrum Wrocławia znaleziono niewybuch. Z zagrożonej strefy ewakuowano około pół tysiąca osób - informuje Martyna Czerwińska, reporterka RMF FM.
Niewybuch to granat moździerzowy z czasów drugiej wojny światowej.
Znaleziono go podczas prac budowlanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej we Wrocławiu.
Z zagrożonej strefy ewakuowano około pół tysiąca osób, w tym uczniów i pracowników placówki.
Saperzy już wywieźli niewybuch na poligon.