Już w najbliższy piątek - 4 marca - w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu odbędzie się koncert solidarności z Ukrainą. Uzyskany z niego dochód zostanie przeznaczony na wsparcie tego kraju, walczącego z agresją ze strony Rosji.

Sala główna Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu / Łuykasz Rajchert / Materiały prasowe

Naszą bronią, naszymi pociskami jest muzyka i właściwie to, co jest dla niej istotą. Muzyka zawsze tworzy przestrzeń dla wspólnoty. Zapraszam wszystkich do Narodowego Forum Muzyki na koncert pieśni ukraińskich w wykonaniu dwóch wybitnych artystek pochodzenia ukraińskiego - Olgi Pasiecznik i jej siostry Natalii, tak więc sopran i fortepian - mówi Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Myślę, że to będzie bardzo wzruszający wieczór. Wszystko po to, by pamiętać o tym, co się dzieje na Ukrainie. By wspomóc wszystkich potrzebujących - dodaje dyrektor NFM.

Koncert odbędzie się w piątek w sali głównej Narodowego Forum Muzyki. Rozpocznie się o godzinie 19:00. Jest współorganizowany przez wrocławską Fundację Ukraina. Wpływ z biletów zostanie przeznaczony na wsparcie Ukrainy, która walczy o wolność po tym, jak została zaatakowana przez Rosję.

NFM zachęca też do wzięcia udziału w prowadzonej przez fundację zbiórce.