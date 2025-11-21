Opozycyjna partia TISZA zdobywa coraz większe poparcie wśród Węgrów. Najnowszy sondaż pokazuje, że ugrupowanie Petera Magyara może liczyć na niemal połowę głosów zadeklarowanych wyborców przed wyborami parlamentarnymi w 2026 roku. Fidesz, partia premiera Viktora Orbána, traci przewagę, a społeczne niezadowolenie z obecnej sytuacji w kraju rośnie.

/ Shutterstock

TISZA zdobywa 48 proc. poparcia wśród zadeklarowanych wyborców, Fidesz - 26 proc. w ogólnej populacji.

61 proc. Węgrów niezadowolonych z sytuacji w kraju.

81 proc. respondentów deklaruje udział w wyborach w 2026 roku.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Według najnowszego sondażu Publicus Institute opublikowanego przez dziennik "Nepszava" opozycyjna partia TISZA cieszy się wysokim poparciem. Wśród osób deklarujących udział w wyborach aż 48 proc. zamierza oddać głos na ugrupowanie Petera Magyara. W ogólnej populacji osób uprawnionych do głosowania TISZA zdobywa 33 proc., podczas gdy Fidesz - 26 proc.

Węgrzy chcą zmiany władzy

Z badania wynika, że aż 46 proc. respondentów byłoby zadowolonych z przegranej Fideszu. Tylko 33 proc. ankietowanych chciałoby, by partia Viktora Orbána pozostała u władzy. Wśród osób niezdecydowanych ponad dwukrotnie więcej opowiada się za zmianą rządu niż za utrzymaniem obecnej władzy.

Aż 61 proc. społeczeństwa wyraża niezadowolenie z obecnej sytuacji w kraju. Zadowolonych jest jedynie 36 proc. badanych. Co ciekawe, aż 81 proc. respondentów deklaruje, że na pewno weźmie udział w wyborach parlamentarnych w 2026 roku - to wyjątkowo wysoki wskaźnik mobilizacji.