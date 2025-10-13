Od 26 października na ponad miesiąc zostaną wstrzymane loty z i do Wrocławia. Powodem takiej decyzji jest rozbudowa lotniska w stolicy Dolnego Śląska. Dzięki inwestycji wartej ponad 450 mln zł, nie tylko poprawi się przepustowość wrocławskiego portu, ale również zostanie on dostosowany od celów wojskowych.
- Rozbudowa płyty wrocławskiego lotniska, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, wchodzi w kluczową fazę.
- Po przebudowie wrocławskie lotnisko nie tylko zwiększy przepustowość w ruchu pasażerskim, ale zostanie również dostosowane do celów wojskowych.
- Oprócz drogi kołowania rozbudowana zostanie płyta postojowa oraz wybudowana zostanie druga płyta do odladzania samolotów.
- Wrocławskie lotnisko nie będzie przyjmować lotów od 26 października do 4 grudnia
Rozbudowa płyty wrocławskiego lotniska, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, wchodzi w kluczową fazę. To największa inwestycja w tym porcie w ostatnich latach. Jej wartość to ponad 450 mln zł, z czego połowa to środki unijne.
Po przebudowie wrocławskie lotnisko nie tylko zwiększy przepustowość w ruchu pasażerskim, ale zostanie również dostosowane do celów wojskowych. To inwestycja strategiczna z punktu widzenia polskiej racji stanu. Inwestycja na wrocławskim lotnisku to przykład tzw. dual use, współpracy instytucji cywilnych oraz przemysłu z wojskiem - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej na wrocławskim lotnisku z-ca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak.
Dodał, że aby położona niedaleko jednostka wojskowa mogła w pełni korzystać z wrocławskiego lotniska, należy m.in. dostosować pas startowy oraz wprowadzić specjalistyczne zabezpieczenia. Podwójne zastosowanie polega na wykorzystaniu infrastruktury cywilnej do celów wojskowych.
Prezes Portu Lotniczego Wrocław Karol Przywara podkreślił, że prowadzona w części operacyjnej lotniska inwestycja dotyczy rozbudowy płyty, z której będą korzystać także wojskowe samoloty. Budujemy m.in. drogę kołowania, która ma 2,5 tys. metrów i będzie dostosowana do obsługi największych wojskowych samolotów transportowych - mówił Przywara.
Oprócz drogi kołowania rozbudowana zostanie płyta postojowa oraz wybudowana zostanie druga płyta do odladzania samolotów. Budujemy też drogę szybkiego zejścia z drogi startowej, a także remontujemy istniejące już drogi kołowania - mówił Przywara.
Wrocławskie lotnisko nie będzie przyjmować lotów od 26 października do 4 grudnia. W tym czasie w terminalu lotniska mają odbywać się wydarzenia kulturalne i biznesowe.