Wrocławska policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który jest poszukiwany w związku z piątkowym atakiem na pracownicę MPK. Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które go rozpoznają.

Poszukiwany mężczyzna na zdjęciach z monitoringu / Policja

Policja informuje, że poszukiwany mężczyzna może mieć od 14 do 17 lat. Jest ogolony na łyso. Był ubrany w szare dresowe spodnie i czarną bluzę z kapturem, z białymi lampasami i napisami na rękawach.

Wszyscy, którzy rozpoznają poszukiwanego, proszeni są o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Krzyki pod numerem tel. 47 87116-00 lub 47 87 116-01(02,03), najbliższą jednostką Policji lub pod nr alarmowym 112. Funkcjonariusze gwarantują anonimowość wszystkim informatorom.

Atak na pracownicę wrocławskiego MPK miał miejsce w Wielki Piątek ok. godz. 17 na przystanku tramwajowym przy ul. Gajowickiej. Jak relacjonuje policja, pasażer tramwaju barkiem popchnął kobietę i doprowadził do tego, że się przewróciła.

O ataku już w piątek informowało samo MPK. "Członkini naszej załogi, nasza koleżanka, została zaatakowana i rzucona o peron przystankowy. Zasłabła. Jej obrażenia są poważne, jest w szpitalu. Wykonywała swoją pracę, sprawdzała czy pasażerowie podróżujący tramwajem mają zakupiony bilet" - czytamy w komunikacie.



"Nie ma zgody na przemoc i akty nienawiści" - podkreśliło w reakcji na piątkowy incydent Biuro Prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.