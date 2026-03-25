W Legnicy zaginęła 16-letnia Marcela. Policja opublikowała jej wizerunek i rysopis oraz zwróciła się z pilnym apelem o wszelkie informacje. Jak podają służby, we wtorek opuściła miejsce zamieszkania i do tej chwili nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Legnica. Policja informuje o zaginięciu 16-latki i apeluje o pomoc / Komenda Miejska Policji w Legnicy / Policja

We wtorek 24 marca w Legnicy w woj. dolnośląskim zaginęła 16-letnia Marcela. Policja podała rysopis dziewczyny i opublikowała zdjęcia, jakie otrzymała. Nastolatka jest szczupła, ma ok. 160 cm wzrostu, aktualnie ma czarne krótkie włosy. Gdy ją ostatni raz widziano, miała na sobie czarno-zielone spodnie oraz kremową kurtkę.

"Apelujemy do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, o pilny kontakt z policją: tel. 112 lub 478741520. Każda informacja może mieć znaczenie!" - napisali w komunikacie funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.



