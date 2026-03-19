"Zaginiona nastolatka została odnaleziona" - poinformowali w czwartek po południu funkcjanariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w województwie zachodniopomorskim. "Jest już bezpieczna i znajduje się pod odpowiednią opieką" - dodali.

W czwartek apel z prośbą o pomoc i kontakt opublikowała policja z Wałcza w Zachodniopomorskiem. Komunikat był związany z zaginięciem 14-latki. Podano jej rysopis i udostępniono czasowo wizerunek. Po południu funkcjonariusze poinformowali o szczęśliwym finale akcji poszukiwawczej.

"Z przyjemnością informujemy, że poszukiwana nieletnia została dziś odnaleziona. Po godzinie 14:00 policjanci ujawnili jej miejsce pobytu na terenie miasta. Dziewczyna jest już bezpieczna i znajduje się pod odpowiednią opieką. Serdecznie dziękujemy wszystkim mediom oraz internautom za ogromne zaangażowanie, udostępnienia i pomoc w rozpowszechnianiu informacji. Wasze wsparcie miało realny wpływ na szybkie zakończenie poszukiwań" - napisała policja w komunikacie.



