Nie będzie zmiany na stanowisku marszałka Senatu - ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Choć w umowie koalicyjnej jest zapis, który umożliwia taki ruch, Koalicja Obywatelska nie zamierza rezygnować z Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Małgorzata Kidawa-Błońska / Adam Burakowski / East News

Małgorzata Kidawa-Błońska pozostanie marszałkiem Senatu do końca kadencji - ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski.

Na zmianę marszałka po dwóch latach pozwalają zapisy umowy koalicyjnej, ale KO nie zamierza z nich korzystać.

Na drugim listopadowym posiedzeniu Sejmu dojdzie do zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Po dwóch latach, zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej, Szymon Hołownia odda fotel Włodzimierzowi Czarzastemu.

Zapisy umowy koalicyjnej, które uzgodniono jesienią 2023 roku, mówią także o potencjalnej zmianie na fotelu marszałka Senatu. "Kandydatką Koalicji na Marszałka Senatu RP w okresie od dnia 13 listopada 2023 r. do dnia 13 listopada 2025 r. jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydata na Marszałka Senatu RP na okres od dnia 14 listopada 2025 r. do końca kadencji wskaże Koalicja Obywatelska" - czytamy w dokumencie. Reporter RMF FM ustalił, że Donald Tusk i jego ugrupowanie nie planują zmian na tym stanowisku.

Nie wygląda na to, żeby w Senacie na stanowisku marszałka nastąpiła jakaś zmiana. Umowa koalicyjna dotyczyła Sejmu, to był podział pomiędzy klubami koalicyjnymi. Tymczasem w Senacie stanowisko marszałka jest w gestii Koalicji Obywatelskiej - mówi RMF FM rzeczniczka klubu parlamentarnego KO, posłanka Dorota Łoboda.

Jeśli byłaby już zmiana, to na kogoś z KO, ale marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska jest świetną marszałkinią. Nie zanosi się na to, żeby cokolwiek zmieniać. Ten zapis to była tylko możliwość - podkreśla Łoboda.

O tym, że nie będzie zmiany na stanowisku marszałka Senatu, mówi też wicemarszałek izby, Magdalena Biejat. Nie słyszę o planach, dotyczących zmian na stanowisku marszałka. Jest taka możliwość, ale nie dyskutujemy o tym - relacjonuje. Wszystko wskazuje na to, że Małgorzata Kidawa-Błońska pozostanie na stanowisku - podkreśla polityczka Lewicy.