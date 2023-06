W pojazdach MPK Wrocław znów można usłyszeć dziecięce głosy, które zapowiadają nazwy przystanków. Z okazji Dnia Dziecka, przewoźnik zaprosił pociechy swoich pracowników do nagrania nazw przystanków, które na co dzień czyta profesjonalny lektor.

MPK Wrocław./ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lena to Hala Stulecia, Marcel to Park Popowicki, a Zuzia to Kępa Mieszczańska. Ponad 20 dzieci pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu wzięło udział w nagraniach nazw przystanków. Komunikaty czytane przez dzieci można usłyszeć od dzisiaj do niedzieli na trasie nowej linii numer 19.

Oddaliśmy najmłodszym kontrolę nad komunikatami głosowymi, żeby przypomnieć naszym pasażerom o tak wyjątkowym święcie, jakim jest Dzień Dziecka. Tego dnia każdy z nas, nawet dorosły powinien czuć radość i pamiętać o samych dobrych chwilach. Chcemy, aby na twarzach podróżujących pojawił się, choć w połowie tak duży śmiech, jaki towarzyszył dzieciom podczas nagrywania tych nazw - mówi wiceprezes MPK Wrocław Przemysław Nowicki.

Pasażerom MPK pomysł się podoba. Przyznają, że byli zaskoczeni, ale szybko docenili nowe komunikaty we wrocławskim tramwaju.

Pomysł jak najbardziej w porządku. Dzień Dziecka, to dzieci powinny się wypowiadać - mówiła jedna z podróżujących.