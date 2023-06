Dziś rozpoczyna się wyczekiwany przez wielu program szczepień dla dzieci przeciw HPV. Są one dobrowolne i bezpłatne. Mogą z nich skorzystać osoby urodzone w latach 2010 i 2011. Czyli dzieci w wieku 12 i 13 lat.

W Dzień Dziecka rozpoczął się program szczepień przeciwko groźnemu wirusowi, który może powodować nowotwór szyjki macicy. Preparaty stosowane w programie to Cervarix i Gardasil 9. Schemat podania w obu przypadkach jest dwudawkowy.

Rodzice i opiekunowie mogą zapisywać dzieci

poprzez Internetowe Konto Pacjenta ,

, za pośrednictwem infolinii 989 (czynna siedem dni w tygodniu od godz. 7:00 do 20:00),

(czynna siedem dni w tygodniu od godz. 7:00 do 20:00), bezpośrednio w placówce

Dziecko może zostać zapisane i zaszczepione także w innej przychodni niż ta, do której jest zarejestrowane, poza miejscem zamieszkania. Oczywiście pod warunkiem, że dany punkt będzie te szczepienia wykonywać. TUTAJ ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁOWĄ MAPĘ PUNKTÓW SZCZEPIEŃ >>>



Ile dawek szczepionki przeciw HPV?

W Polsce rodzice będą mogli wybrać, którą szczepionką przeciwko HPV mogą zaszczepić dzieci. Pierwsza z nich to 2-walentna szczepionka Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals s.a.), a druga to 9-walentna szczepionka Gardasil 9 (Merck Sharp & Dohme B.V). Obie zawierają patogeny 16 i 18, które zabezpieczają przed zachorowaniem na raka szyjki macicy. Szczepionki podawane są domięśniowo (np. w ramię).

Przed czym chroni szczepionka przeciwko HPV?

Wirus HPV (human papillomavirus) to ludzki wirus brodawczaka. Do zakażenia dochodzi drogą płciową, najczęściej w początkowym okresie po rozpoczęciu aktywności seksualnej. Wyróżnia się ponad 150 typów HPV, w tym typy niskiego ryzyka, które wywołują m.in. niezłośliwe brodawki narządów płciowych, tzw. kłykciny i brodawczaki, oraz typy o wysokim potencjale onkogennym, odpowiedzialne za zmiany przedrakowe i raka szyjki macicy oraz za inne choroby nowotworowe. Zakażenia HPV mogą prowadzić m.in. do raka odbytu, sromu, prącia, przestrzeni ustno-gardłowej, okolic głowy i szyi.

Zgodnie z badaniami, w krajach, gdzie program szczepień na HPV jest powszechny, zachorowalność na raka szyjki macicy spada o aż 80-90 proc. po 10 latach.

W Polsce raka szyjki macicy co roku diagnozuje się u 2,5-3 tys. osób. Co roku z powodu tej choroby umiera 1,5 tys. osób.

Niedzielski: Zainteresowanie szczepieniami jest spore

Szczepienia przeciw HPV / JEROEN JUMELET / PAP/EPA

Zainteresowanie szczepieniami jest spore. Do tej pory do programu, za pośrednictwem rejestracji online zarejestrowano blisko 4 tys. najmłodszych - przekazał na konferencji prasowej w Pile minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dzisiaj w całej Polsce, w skali całego kraju, zostanie zaszczepionych blisko 600 dzieci - i to są w zasadzie takie dane minimalne, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ to są te osoby, które są zapisane poprzez e-rejestrację. A oprócz tego oczywiście poszczególne punkty przyjmują swoich pacjentów, czyli dzieci, które są zapisane na liście podstawowej opieki zdrowotnej - mówił minister.

Nie chcemy chorować na nowotwory, a nowotwór szyjki macicy jest to taki nowotwór, który niestety w Polsce zbiera duże żniwo. W tej chwili możemy podjąć walkę z tym nowotworem poprzez zwalczanie wirusa. Bardzo ważne i bardzo fajne w tym programie jest to, że obejmuje zarówno dziewczynki, jak i chłopców, więc w ten sposób walka z tym wirusem jest o wiele prostsza - mówił lekarz rodzinny Adam Gronowski.

Pediatra podkreśla również, że to "niesamowity program, bo to pierwsza tego typu profilaktyka choroby nowotworowej". Zaznacza także, że szczepionka przeciw HPV jest wielokrotnie przebadana i bezpieczna.

Szef resortu zdrowia podkreślił też wagę profilaktyki i szczepień w kontekście walki z chorobami. Zapowiedział też, że dotychczasowe programy szczepień przeciw HPV prowadzone przez samorządy "powinny zostać przedefiniowane".

Mamy świadomość, że było dużo programów realizowanych na poziomie samorządowym, przy czym większość tych programów była po pierwsze skierowana tylko i wyłącznie do dziewczynek, i na ogół obejmowała jeden rocznik. Jeżeli chodzi o te programy, to samorządy powinny dokonać jakiejś redefinicji; albo rezygnując, albo przekształcając te programy, chociażby w szczepienie innych roczników, bo to jest też taka możliwość - tłumaczył Niedzielski.