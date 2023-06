Wyjątkowo kolorowe, bo przygotowane i zilustrowane w dużej części przez dzieci wydanie "Dziennika Gazety Prawnej" trafiło rano do kiosków w całej Polsce. To specjalna niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz towarzyszył dzieciom, które zajęły się przygotowaniem niecodziennej odsłony dziennika.

Okładka wyjątkowego wydania "DGP" / Materiały prasowe

Rysuję roboty, które odrabiają lekcje. To musi być ogromny robot, ale zmieści się na kartce A3 - opowiadał jeden z chłopców, który na jeden dzień stał się młodym redaktorem "Dziennika Gazety Prawnej". Narysuję słońce, namioty, hamaki, środek miasta, plażę i ludzi, bo może obok pojawi się artykuł o wakacjach. Ja w tym roku jadę na wakacje do Krakowa - mówił jego kolega.

W redakcji jest fajniej niż w szkole czy przedszkolu. Bo w szkole mamy lekcje, matematykę, działania, a tutaj tego nie ma. Są tylko artykuły o ekonomii, o inflacji. Ale nie wiemy do końca, czym jest inflacja. To chyba nic fajnego - przyznawały dzieci biorące udział w akcji w rozmowie z naszym reporterem.

Dzieci przy pracy nad wydniem "DGP" na Dzień Dziecka / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Rysuję konie, to będzie artykuł o grze na temat koni. Na Dzień Dziecka chciałabym dostać milion koni, bo kocham konie i koty - dodaje jedna z przygotowujących ilustracje do specjalnego wydania "Dziennika Gazety Prawnej". Jeśli nasz głos będzie dzisiaj słyszany, to chcemy zaapelować o dłuższe wakacje. Nie do końca sierpnia, tylko do końca grudnia. I o wolne piątki. A na razie polecamy czwartkowe wydanie gazety - podkreślały dzieci, które przygotowały najnowsze wydanie "Dziennika Gazety Prawnej".

To kolejny rok, w którym "Dziennik Gazeta Prawna" zorganizował we współpracy z RMF FM podobną akcję. Na przykład w 2020 roku dzieci projektowały i ilustrowały gazetę zdalnie z powodu pandemii koronawirusa. W ubiegłym roku w akcji udział wzięła grupa uczniów z Ukrainy - dzieci ukraińskich uchodźców.