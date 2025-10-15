Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu przy Borowskiej bez dyrektora. Marcin Drozd został w środę odwołany z tej funkcji.

Marcin Drozd / Sebastian Borowski / PAP

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Marcin Drozd, został odwołany ze stanowiska w środę.

Uniwersytet Medyczny, organ zarządzający szpitalem, nie ujawnia przyczyn decyzji.

Od dłuższego czasu trwał konflikt między dyrekcją a personelem pomocniczym szpitala.

Marcin Drozd był dyrektorem od 2023 roku, z wykształcenia jest internistą i kardiologiem.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Uniwersytet Medyczny, który jest organem zarządzającym, nie chce mówić o powodach odwołania. Wiadomo jednak, że od dłuższego czasu trwa konflikt między dyrekcją a pracownikami szpitala - informuje reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.

Chodzi o personel pomocniczy - salowe, czy noszowych, którzy nie zgadzają się na przeniesienie do firmy zewnętrznej.

Obawiają się oni utraty benefitów takich jak dodatki świąteczne, wczasy pod gruszą czy premie za dyżury, które do tej pory im przysługiwały.

Po protestach dyrektor przekonywał, że nie chodzi o oszczędności, ale bardziej profesjonalne zarządzanie zapleczem.

Rzeczniczka szpitala Monika Kowalska nie potwierdza jednak, że właśnie to było powodem decyzji o zwolnieniu dyrektora. Zapewnia jednak, że szpital działa bez zakłóceń.

Marcin Drozd jest internistą i kardiologiem, w fotelu dyrektora zasiadał od 2023 roku.