Wrocław jest pierwszym polskim miastem, które wykorzystuje drona do walki z komarami. Urządzenie służy do biologicznych oprysków terenów zielonych i zbiorników wodnych, pomagając w ograniczaniu populacji komarów w ramach ekologicznego programu "Komar nie siada".

Wrocław walczy z komarami przy użyciu dronów / Shutterstock

Komary nie odpuszczają latem, pojawiają się przede wszystkim w okolicach zbiorników wodnych. Atakują głównie o zmierzchu.

Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce walczy z tymi owadami przy pomocy dronów. Urządzenia te pozwalają na precyzyjne dostarczanie preparatów biologicznych, dzięki czemu opryski są bardziej efektywne i mają minimalny wpływ na środowisko.

"Drony pozwalają na precyzyjne dostarczanie preparatów biologicznych, co zwiększa efektywność działań i minimalizuje wpływ na środowisko" - podkreślają przedstawiciele miasta.

Program "Komar nie siada" - skuteczna walka z owadami

Wrocław od 1998 roku realizuje kompleksowy program ograniczania populacji komarów w sposób ekologiczny. "Komar nie siada" obejmuje nie tylko wykorzystanie dronów, ale także inne metody biologiczne.

Wśród nich znajdują się:



Biologiczne opryski - stosowane w celu niszczenia larw komarów;

Zarybianie zbiorników wodnych - wprowadzanie ryb, które naturalnie zjadają larwy komarów;

Monitorowanie terenów zielonych - dbanie o odpowiednią równowagę w miejskim ekosystemie.

W ramach programu "Komar nie siada" nie stosuje się szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych - zapewniają urzędnicy.

"Metody stosowane przez Wrocław kładą duży nacisk na zachowanie bioróżnorodności, unikając szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych" - podkreślają.

Sposoby na odstraszanie komarów

Aby poradzić sobie z uporczywymi komarami, możesz zastosować różne metody. Oto kilka z nich: