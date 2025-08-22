Wrocław jest pierwszym polskim miastem, które wykorzystuje drona do walki z komarami. Urządzenie służy do biologicznych oprysków terenów zielonych i zbiorników wodnych, pomagając w ograniczaniu populacji komarów w ramach ekologicznego programu "Komar nie siada".
Komary nie odpuszczają latem, pojawiają się przede wszystkim w okolicach zbiorników wodnych. Atakują głównie o zmierzchu.
Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce walczy z tymi owadami przy pomocy dronów. Urządzenia te pozwalają na precyzyjne dostarczanie preparatów biologicznych, dzięki czemu opryski są bardziej efektywne i mają minimalny wpływ na środowisko.
"Drony pozwalają na precyzyjne dostarczanie preparatów biologicznych, co zwiększa efektywność działań i minimalizuje wpływ na środowisko" - podkreślają przedstawiciele miasta.
Wrocław od 1998 roku realizuje kompleksowy program ograniczania populacji komarów w sposób ekologiczny. "Komar nie siada" obejmuje nie tylko wykorzystanie dronów, ale także inne metody biologiczne.
Wśród nich znajdują się:
- Biologiczne opryski - stosowane w celu niszczenia larw komarów;
- Zarybianie zbiorników wodnych - wprowadzanie ryb, które naturalnie zjadają larwy komarów;
- Monitorowanie terenów zielonych - dbanie o odpowiednią równowagę w miejskim ekosystemie.
W ramach programu "Komar nie siada" nie stosuje się szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych - zapewniają urzędnicy.
"Metody stosowane przez Wrocław kładą duży nacisk na zachowanie bioróżnorodności, unikając szkodliwych dla środowiska substancji chemicznych" - podkreślają.
Aby poradzić sobie z uporczywymi komarami, możesz zastosować różne metody. Oto kilka z nich:
- Stosuj repelenty - środki odstraszające komary w formie sprayu, kremu lub opaski naturalnymi olejkami eterycznymi (np. z cytroneli).
- Zamontuj moskitiery czyli siatki w oknach i drzwiach, tworząc fizyczną barierę chroniącą przed komarami.
- Noś ubrania zakrywające ciało, w tym długie rękawy i nogawki, aby ograniczyć dostęp komarów do skóry.
- Ogranicz przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza o zmierzchu i w nocy, kiedy komary są najbardziej aktywne.
- Posadź na balkonie lub w ogrodzie rośliny, których komary nie lubią, np. bazylię, lawendę, miętę, kocimiętkę czy trawę cytrynową.