Chloropiryfos etylowy może powodować poważne zaburzenia rozwojowe mózgu u dzieci - alarmują amerykańscy naukowcy. Wyniki najnowszego badania, przeprowadzonego w Nowym Jorku, wskazują na wyraźny związek między prenatalną ekspozycją na tę substancję a zmianami w strukturze i funkcjonowaniu mózgu oraz pogorszeniem kontroli motorycznej u dzieci.

Chloropiryfos etylowy może powodować poważne zaburzenia rozwojowe mózgu u dzieci - alarmują amerykańscy naukowcy (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zespół naukowców z Columbia University w Nowym Jorku zmierzył poziom chloropiryfosu etylowego we krwi pępowinowej dzieci, a później - w wieku 6 i 14 lat - zbadał ich mózgi i przeprowadził testy behawioralne z ich udziałem.

Badanie na niewielką skalę - z udziałem 270 mieszkających w Nowym Jorku dzieci i nastolatków - wskazało na związek między prenatalną ekspozycją na znany insektycyd i strukturalnymi zmianami w mózgu oraz gorszą kontrolą motoryczną.

Wyższy poziom narażenia na insektycyd był istotnie związany z większymi zmianami w strukturze, funkcji i metabolizmie mózgu, a także z gorszymi wynikami w zakresie szybkości motorycznej i kontroli ruchowej.

Pestycyd niedawno został zakazany w UE

Podstawowym źródłem narażenia na chloropiryfos etylowy w badanej grupie było stosowanie go w gospodarstwach domowych. Chociaż zakazano stosowania go wewnątrz budynków mieszkalnych w 2001 roku, to w rolnictwie wciąż używa się go przy uprawie nieekologicznych owoców, warzyw i zbóż, co przyczynia się do toksycznego narażenia przenoszonego przez powietrze i kurz w pobliżu terenów rolniczych - informują badacze, odnosząc się do amerykańskich warunków. W Unii Europejskiej substancję tę wycofano z użycia w 2020 roku.

"Niezwykle rozległe" zaburzenia

Obecne, powszechne narażenie na poziomach porównywalnych z tymi, jakie odnotowano w tej próbie, wciąż naraża pracowników rolnych, kobiety w ciąży i nienarodzone dzieci na niebezpieczeństwo. Niezwykle istotne jest, abyśmy nadal monitorowali poziomy ekspozycji w potencjalnie wrażliwych populacjach, zwłaszcza u kobiet w ciąży w społecznościach rolniczych, ponieważ ich niemowlęta pozostają w grupie ryzyka - mówi prof. Virginia Rauh, główna autorka badania przedstawionego na łamach pisma "JAMA Neurology".

Zaburzenia w tkance mózgowej i metabolizmie, które zaobserwowaliśmy w przypadku prenatalnej ekspozycji na ten jeden pestycyd, były niezwykle rozległe w całym mózgu. Inne pestycydy fosforoorganiczne prawdopodobnie wywołują podobne skutki, co uzasadnia konieczność zachowania ostrożności i minimalizowania narażenia w czasie ciąży, niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa, kiedy rozwój mózgu jest szybki i szczególnie wrażliwy na toksyczne substancje chemiczne - alarmuje z kolei dr Bradley Peterson, współautor badania.