Wrocławscy policjanci szukają mężczyzny, który może mieć informacje w sprawie ubiegłotygodniowej kradzieży kosztownego roweru. Funkcjonariusze opublikowali jego wizerunek.

Złodziej ukradł we Wrocławiu rower warto 70 tys. zł (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Osoba, którą widać na udostępnionym zdjęciu, może mieć informacje dotyczące kradzieży z 11 września. Tego dnia ktoś okradł salon rowerowy "Specialized" przy pl. Grunwaldzkim 36 we Wrocławiu. Łupem złodzieja padł rower Specialized Epic 8 SW CARB/ASTRLBLU/ERGIN L o wartości 70 tys. zł.

Policjanci mają nagranie z monitoringu. Jak do tej pory nie udało im się jednak zatrzymać sprawcy.

Mężczyzna poszukiwany przez wrocławskich śledczych / KMP Wrocław / Policja

Mężczyzna ze zdjęcia poruszał się czarnym volkswagenem touran i może przebywać na terenie woj. śląskiego - wskazują mundurowi.

"W przypadku rozpoznania, osoby na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod nr tel.: 47 871 43 58, 47 87 132 90, e-mail: patryk.zlotowicz@wroclaw.wr.policja.gov.pl, najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość" - piszą policjanci.