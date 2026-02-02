Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który próbował uprowadzić dziewczynkę w Ziębicach na Dolnym Śląsku. Dzięki reakcji jednego z przechodniów porywacz puścił dziecko wolno.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / Policja

Policja podaje, że próba porwania dziewczynki miała miejsce w ubiegły wtorek, a zgłoszenie w tej sprawie złożono w weekend. Funkcjonariusze nie ujawniają, ile lat miało dziecko.

Nieznajomy mężczyzna na jednym ze skrzyżowań podszedł do dziewczynki, chwycił ją za rękę i kazał iść ze sobą w kierunku przeciwnym do jej miejsca zamieszkania. Kiedy stawiała opór, miał ją szarpać za kurtkę.

Na szczęście jeden z przechodniów, widząc tę sytuację, nie pozostał obojętny. Po jego interwencji napastnik wypuścił dziewczynkę. Dziecko bezpiecznie wróciło do domu.

Policjanci namierzyli i zatrzymali napastnika w dniu, gdy zgłoszono im próbę porwania. Mężczyzna odpowie za uprowadzenie lub pozbawienie wolności osoby małoletniej do 15. roku życia. Grozi za to do 5 lat więzienia.

Porywacz został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policjanci nie podają jego wieku ani tego, czy był wcześniej karany.