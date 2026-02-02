Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci ponownie razem na ekranie! W sieci pojawił się pełny zwiastun drugiej części filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Znamy datę premiery.

Anne Hathaway i Meryl Streep / J Mayer/Shutterstock/Rex Features / East News





Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci powracają w drugiej części kultowego filmu "Diabeł ubiera się u Prady".

W sieci pojawił się już pełny zwiastun wyczekiwanej produkcji.

Kiedy premiera filmu?

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

"'Runway' to nie tylko magazyn, to światowa ikona, kręta droga, która znów nas połączyła" - słyszymy w zwiastunie głos filmowego Nigela, w którego postać znów wcielił się Stanley Tucci. Mówi to, gdy w tle rozbrzmiewają pierwsze takty "Vogue" Madonny.

Wideo youtube

Kontynuacja filmu ma skupić się na postaci Mirandy Priestly, potężnej naczelnej magazynu "Runway", która w dobie upadającej prasy walczy o każdego czytelnika i reklamodawcę. Los stawia na jej drodze dawną asystentkę, Emily Charlton (Emily Blunt). Ta dziś jest wysoko postawioną dyrektorką w potężnym koncernie dóbr luksusowych i stanowi konkurentkę Priestly. U boku Mirandy nie zabraknie jednak ani Andy Sachs (Anne Hathaway), jak i Nigela (Tucci), co potwierdza zaprezentowany właśnie zwiastun filmu.

"Widok Meryl w roli Mirandy był wręcz psychodeliczny. Poczułam, jak otwiera się w tym momencie mnóstwo portali. Znów miałam 22 lata. Na szczęście, tym razem Meryl nie pozostała w swojej roli przez cały czas, więc mieliśmy mnóstwo śmiechu" - przyznała w niedawnej rozmowie z "Vogue" Anne Hathaway.

Także dla Emily Blunt powrót na plan był niczym sentymentalna podróż, którą określiła mianem "powrotu do domu". "To niesamowite, co ten film nam wszystkim przyniósł. Moja postać wydaje się być dla mnie niczym rękawiczka, która pasuje zbyt dobrze. Poczułam ogromną wolność, będąc znów Emily" - przyznała.

Czy kontynuacja filmu "Diabeł ubiera się u Prady" powtórzy kasowy sukces pierwszej części filmu? Ta zarobiła na świecie 326 milionów dolarów.

Szansę na sukces zwiększa fakt, że za kamerę powrócił reżyser oryginału, David Frankel, a nad scenariuszem ponownie pracowała Aline Brosh McKenna.