To będzie ostatni weekend w tym roku, kiedy będzie można odwiedzić dwa piękne ogrody we Wrocławiu. Mowa o Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego i Ogrodzie Japońskim. Zarówno w jednym, jak i drugim, kończy się sezon. Ogrody zostaną zamknięte 31 października.

/ Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego / Facebook

Najbliższy weekend - przed dniem Wszystkich Świętych - zapowiada się słonecznie. To dobra okazja, by wybrać się na spacer do prezentujących się w pięknych, jesiennych barwach ogrodów botanicznego i japońskiego we Wrocławiu.

Zajrzeć tam warto tym bardziej, że to ostatni moment na to, by je odwiedzić w tym sezonie. Oba ogrody będą otwarte jeszcze tylko do poniedziałku 31 października.

Ogród Botaniczny

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, nazywany oazą piękna i spokoju w sercu wielkiego miasta, to "żywe muzeum", a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce wypoczynku wrocławian - czytamy na profilu facebookowym ogrodu.

Leży on po północnej stronie katedry Św. Jana Chrzciciela i kościoła Św. Krzyża, częściowo w obrębie historycznego Ostrowa Tumskiego. Od wrocławskiego rynku dzielą go około 2 km. To drugi - po ogrodzie krakowskim - najstarszy tego typu ogród w Polsce. Jest tam kilkanaście tysięcy gatunków i odmian roślin.

/ Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego / Facebook

Ogród otwarty jest codziennie od 1 kwietnia do 31 października, także w święta. W października kasy są czynne w godzinach od 9 do 17. Bilet normalny kosztuje 25 zł, ulgowy 15 zł.

Ogród Japoński

Położony jest w pobliżu Hali Stulecia przy ul. Mickiewicza. Jak napisano na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, jest on jednym z niewielu śladów po Wystawie Światowej z 1913 roku, jakie pozostały we Wrocławskim Parku Szczytnickim.

Przygotowany i urządzony przez największego wówczas japonistę - hrabiego Fritza von Hochberga, przy udziale japońskiego ogrodnika Mankichi Arai - ogród był perłą wystawy.

/ Ogród Japoński we Wrocławiu / Facebook

W 1994 roku władze Wrocławia postanowiły go zrewaloryzować. Prace ruszyły w 1996 roku. Brali w nich udział japońscy specjaliści z miasta Nagoya - m.in ogrodnicy i architekci.

Dziś ogród jest przykładem orientalnej kultury w środku Europy - czytamy na oficjalnym portalu internetowym Wrocławia.

Ogród Japoński we Wrocławiu jest otwarty od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 9 do 19. Za bilet normalny zapłacimy 15 zł. Ulgowy to wydatek 10 zł.